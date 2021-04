¿Miedo? Aprenda a tomar decisiones cuando se enfrenta a esta emoción

A menudo, todas las personas se ven enfrentadas al miedo, una emoción básica que experimentamos los seres humanos ante ciertos estímulos específicos que ponen en riesgo nuestra integridad o seguridad, como lo asegura el psicólogo de la Universidad Nacional, Ever José López Cantero.

El miedo puede hacernos tomar uno u otro camino dependiendo de la situación que se esté afrontando y el contexto en el que suceda. Por eso, afirman los expertos, es importante aprender a saber qué es y cómo podríamos afrontarlo cuando se debe tomar alguna decisión importante en la vida.



EL TIEMPO consultó varios expertos al respecto, quienes nos dieron a conocer sus argumentos y consejos. Aquí le contamos lo que dicen.

Comprendiendo el miedo desde la psicología

El psicólogo de la Universidad Nacional, Ever José López Cantero, plantea que la emoción del miedo activa el organismo para defenderse o huir del estímulo que lo amenaza. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que se deba tomar una decisión para afrontar o evitar dicha amenaza.



Es por eso que, según el experto, “el miedo sí incide en las decisiones que tomamos (...) yo no puedo controlar si siento o no siento miedo, pero sí puedo manejar la forma en la que expreso esta emoción”, indicó López.

Para algunos expertos el miedo sí incide en la toma de decisiones. Foto: iStock

Por su parte, María Elena González, psicóloga clínica de la Universidad de los Andes, define al miedo como “el mecanismo que se desarrolló evolutivamente para sobrevivir y que cumple con la función adaptativa de protegernos cuando estamos en una situación en la que nuestra vida corre peligro”.



En ese sentido, asegura que para tomar decisiones cuando se está frente al miedo, es necesario considerar si el escenario en verdad implica una amenaza.



González explica que en este punto hay que preguntarse: “¿Realmente estamos en riesgo, realmente vamos a perder eso que nuestro sistema emocional dice que vamos a perder? Si la respuesta de nuestro sistema racional confirma lo que dice el sistema emocional, probablemente tiene sentido el escenario ‘miedoso’; pero si la respuesta del sistema racional niega la del sistema emocional, probablemente estamos sobreestimando el peligro y tomar esa decisión no es riesgosa”.

¿Qué dice la antropología?

Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología de la Universidad de la Sorbona de París, comentó que desde la perspectiva antropológica, “el miedo es una construcción sociocultural e histórica. Lo que actualmente le produce miedo a unos individuos no es lo mismo que le pudo haber producido miedo a otros sujetos hace 100 o 200 años”.



En ese sentido, el experto coincide en que existe una relación entre el miedo y la toma de decisiones, pues, como aseguraba el filósofo Antonio Gramsci, “cuando un mundo termina y otro está por nacer aparecen los monstruos, porque lo que finaliza no acaba de terminar y lo que va a surgir aún no aparece por completo. Por eso, el miedo está presente en la toma de decisiones, pues pasamos de un mundo viejo a un mundo nuevo”.

Otros expertos plantean que el miedo podría servir como una herramienta en el momento de tomar una decisión. Foto: iStock

Por otro lado, Sergio Ortiz Tobón, antropólogo de la Universidad Nacional, dice que “Andrés Salcedo (doctor en antropología y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de California) define el miedo como la incertidumbre por lo desconocido”.



En esa dirección, Ortiz plantea que el miedo podría utilizarse en beneficio en la toma de decisiones, pues se convierte en una herramienta: “utilizar la incertidumbre puede conducir las decisiones y evitar las reacciones instintivas que todos tenemos ante el estímulo”, comentó Ortiz.



No obstante, también mencionó que cuando se afronta el miedo en el momento de tomar una decisión, las personas tienden a entregarle el control de la situación a un poder superior.



“Generalmente las personas recurren a la ley porque se supone que está creada para protegernos. Sin embargo, en algunas comunidades se utiliza la tradición o la religión para controlar esa amenaza”, afirma Ortiz.



Otra forma de enfrentar el miedo es mediante un trabajo de comunidad, asegura el antropólogo. “Las comunidades que han logrado vencer el miedo, lo han hecho a través de la unión y del diálogo. Encontrando compañía, convergencia y divergencia. Es decir, la unión de las ideas y la discusión de esta; en la formación de comunidad es donde se vence el miedo”, concluyó el experto.

