La pregunta ‘¿cómo estás?’ puede ser una de las más comunes que se suelen hacer cuando se está entablando una conversación. Sin embargo, según expertos, esta pregunta sería una de las más inútiles al dirigirse a otra persona, dado que “quien pregunta no quiere saber y quien responde no dice la verdad”.

En un estudio de Harvard titulado ‘No duele preguntar: hacer preguntas aumenta el gusto’, analizaron cerca de 300 conversaciones en línea. Los expertos concluyeron que la mayoría de personas pasan gran parte de las conversaciones hablando sobre sí mismos, dando sus puntos de vista y tienden a autopromocionarse cuando están conociendo a alguien por primera vez.

Aconsejan escuchar atentamente a la otra persona para hacerle buenas preguntas de seguimiento. Foto: iStock

Sin embargo, aconsejan “sondear la información de los otros”, ya que quien lo hace es percibido como más receptivo y alguien más agradable. “Aunque la mayoría de las personas no anticipan los beneficios de hacer preguntas y no hacen suficientes preguntas, harían bien en aprender que no duele preguntar”, señalaron.



Por lo tanto, aconsejan usar el método de las preguntas de seguimiento, evitando el ‘¿cómo estás?’ y ‘¿qué haces?’. La idea no es solo hacer las preguntas “correctas”, sino desarrollar una buena capacidad de escucha ya que eso le permitirá seguir haciendo preguntas relacionadas y realizar un verdadero seguimiento, según explica el portal QuestionPro.



También indican que una buena preguntas de seguimiento se basa en respuestas de preguntas anteriores y profundizando en ciertas reacciones.



Para hacer buenas preguntas de seguimiento, este portal recomienda escuchar con atención los detalles de las respuestas y seleccionar experiencias clave para hacer el seguimiento. También, puede tener un objetivo desde el inicio para hacer la conversación más eficaz. Finalmente, aconsejan no conformarse con las respuestas y, si la persona se desvía del tema, puede volver a formular la pregunta o pedirle que sea más clara.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

