¿De dónde viene el término ‘tomar onces’? Esta sería la región que lo inventó

Colombia está llena de tradiciones y creencias que llegan a todos los rincones del país y que se vuelven importantes para las personas.

Una de las más conocidas es la de “tomar onces”, una merienda en la tarde que sirve para aguardar la cena y compartir un momento agradable con familiares, amigos, la pareja o incluso solo.



Para muchas personas del país, en el día se disfruta de cinco comidas: el desayuno, las medias nueves, el almuerzo, las onces y la cena.



Las medias nueves son similares a las onces, pero se consumen antes de mediodía. Estas dos comidas, como ya se mencionó, sirven para darle una tregua al estómago para que espere los platos fuertes.

Los alimentos que llegan a ser tenidos en cuenta pueden ser: un chocolate caliente con pan, café en leche con galletas, una gaseosa con empanada, un tinto con almojábana, o para quienes quieren cuidar su figura, optan por un yogur con fruta, maní, almendras, una barra de proteína, entre otros.



No importa qué comida sea la escogida, las onces son importantes para muchos colombianos y no dejan pasar el horario sin disfrutar de la tradición.

¿Por qué los colombianos toman onces?

Las onces constan de una bebida y una comida sólida. Foto: iStock

Gracias al voz a voz se conocen posibles historias que se remontan al origen de “tomar onces”, uno de los más conocidos está relacionado con unos seminaristas franciscanos que no soportaban el frío de Bogotá.



Según se lee en el portal web ‘Mesón criollo restaurant’, dichos hombres religiosos se encontraban en La Candelaria, siendo abrazados por un frío que penetraba hasta sus huesos.

Igualmente, la bloguera Toya Viudes agrega que un día un sacerdote los visitó desde Manizales y, con él, llevó una botella de aguardiente, sin embargo, al ser una bebida alcohólica, se resistieron a consumirla al inicio.



Para evitar los señalamientos públicos, los seminaristas empezaron a llamarle en clave ‘once’ por la cantidad de letras que tiene la palabra aguardiente.

Esta tradición se habría extendido a los hombres de la ciudad que querrían salir en las tardes a beber con sus amigos, y para evitar los regaños de sus esposas, le decían de la misma manera.



Estas mujeres, posteriormente, también empezaron a frecuentar a sus amigas, para consumir té y desde entonces se le llama “tomar onces” a la práctica de comer una merienda a las cinco de la tarde en este país sudamericano.



