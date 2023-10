Cómo superar la anuptafobia, el miedo a estar soltera o soltero: consejos efectivos

Se conoce como anuptafobia al miedo excesivo de no tener pareja, es decir, de quedarse soltero durante cortos o largos periodos de tiempo. Se clasifica como un trastorno y puede afectar tanto a hombres como a mujeres.



(Lea también: ¿Qué es la anuptafobia o el miedo a quedarse sin pareja?).



Puede desencadenarse por una serie de malas experiencias previas en el ámbito amoroso, por baja autoestima, o por presiones ejercidas por el entorno social o cultural en el que se desenvuelve cada persona.

“Genera rechazo a una circunstancia vital, al igual que sucede con la claustrofobia, hasta el punto de que le afecta a su vida cotidiana de manera relevante. La idea de vivir en soledad les angustia. Y se puede dar en personas que han tenido parejas, como divorciados o viudos", le dijo Miguel Hierro, psicólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, al portal especializado en salud ‘Cuídate Plus’.

Síntomas

Entre los síntomas que pueden indicar que usted sufre de este trastorno, se encuentra la envidia hacia otras parejas, el temor constante e infundamentado de que su noviazgo termine repentinamente, el aceptar cualquier cosa con tal de no estar solo o sola, y la tendencia a encadenar relaciones.



(Relacionado: Conozca las fobias más inusuales que quizá no sabía que existían).

Es por eso que ‘Cuídate Plus’ ha lanzado una serie de consejos que lo pueden ayudar a superar este trastorno, basados, también, en los postulados de Miguel Hierro.

Hablar del problema con alguien



Hierro aclara para empezar que no es obligatorio contar su problema, pero también reconoce que las personas que tienen más facilidad para hablar al respecto con sus semejantes pueden encontrarse con soluciones de manera más frecuente y pueden llegar a entender sus necesidades por medio de la exteriorización.



Además, cree que compartir las preocupaciones propias con personas que puedan sentir algo parecido puede llevar a una socialización de elementos en común que ayuden a normalizar un estado y a encontrar alternativas.



Sin embargo, recuerda la importancia de siempre tener claro qué y a quién se quiere contar, “porque es saludable sentir que yo tengo el control, que yo decido a quién se lo digo o no y qué le cuento o no”.

Escribir un diario

En caso de no querer hablar el problema con otros, escribir sus sentimientos y llevarlos a las palabras le puede ayudar a entenderse como individuo y a comprender mejor lo que le aflige. Hierro aconseja “no solo poner en el diario cosas negativas, sino también positivas en el sentido de hacia dónde se quiere ir”.

Participar de la vida

Esto es, en otras palabras, mantenerse ocupado. Los miedos y las preocupaciones suelen florecer cuando no se está haciendo nada; cuando el aburrimiento predomina y los pensamientos tienen vía libre. Así que salga de casa, atrévase a hacer actividades solo o sola, como ir al cine, y tal vez encuentre que la vida también se disfruta sin pareja, o, incluso, puede conocer gente nueva.



(Puede interesarle: Miedo al cielo, a las barbas, al dinero y otras fobias más extrañas).



Por último, Hierro advierte que las plataformas de citas virtuales, como Tinder, pueden ayudarle a algunos, pero a muchos otros les genera el efecto contrario, pues la mayoría de las personas que se inscriben a este tipo de aplicaciones busca principalmente encuentros sexuales, y no relaciones a largo plazo. Sin embargo, la decisión siempre será suya.

¿Encontrar pareja con inteligencia artificial?

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Mas noticias en El Tiempo

¿Los hombres bajitos son perfectos como pareja? Esto dice estudio

Phoebe, Lisa Kudrow, tomó tierna decisión con la mascota de Mathew Perry tras su muerte

Como en Ant-man: científicos simulan viaje al pasado con física cuántica; hay respuesta