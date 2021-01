¿Cómo son los ciclos hormonales en los hombres?

Los ciclos hormonales son variaciones que se presentan en las hormonas (sustancias que se encargan de generar respuestas fisiológicas específicas) de los seres humanos de manera normal y periódica.



El aumento y la disminución de ciertas hormonas son regulados por el cuerpo. Un ejemplo conocido es el periodo menstrual, que se presenta en las mujeres.

Tanto hombres como mujeres experimentan los ciclos hormonales. Sin embargo, en el caso de los primeros, es menos común que tengan conocimiento sobre estos fenómenos.



De acuerdo con Fernando Rosero Mera, médico de la Universidad de La Sabana y sexólogo clínico de la Universidad de Barcelona, se les ha invisibilizado en este aspecto.



“Siempre se le da mucha más importancia a los ciclos hormonales de la mujer”. Y esto no necesariamente es positivo para ellas, aclara Rosero: “se piensa que la mujer es mucho más hormonal y mucho más susceptible a estos cambios”.

El sexólogo asevera que ambos sexos se ven altamente influidos por las hormonas. Por eso explica en qué consisten estos ciclos en el caso de los hombres y la influencia que tienen en su cotidianidad.

Hay varios ciclos hormonales y la mayoría están asociados a la sexualidad. Aunque suena contradictorio, en el caso de los hombres el ciclo 'no es cíclico'. Es decir: no se sabe cuándo se producirán en mayor o menor cantidad ciertas sustancias.



“Todos los hombres y las mujeres tenemos las mismas hormonas, pero en diferentes cantidades. Los hombres suelen tener más testosterona que estrógenos y progestágenos (que por lo general aparecen en mayor cantidad en las mujeres). Eso no quiere decir que los hombres no tengamos estrógenos y progesterona”, explica Rosero.

La prolactina, la hormona FSH o folículo-estimulante, LH o luteinizante son hormonas encargadas de alguna parte de la reproducción masculina y regulan ciertos procesos fisiológicos que hacen parte del día a día de los hombres.



Por ejemplo, los caracteres sexuales: el crecimiento de la barba, el ensanchamiento de los músculos, el engrosamiento de la voz e, incluso, la formación de los espermatozoides. Todos estos procesos dependen de que los niveles de las hormonas estén en orden.

El estado de ánimo

Hay estímulos externos que pueden modificar la concentración de las hormonas en los hombres. Foto: iStock

El estado de ánimo es altamente influenciado por la hormonas, tanto en hombres como en mujeres. Es por eso que las fluctuaciones con respecto a las concentraciones de hormonas, producto de los ciclos hormonales, pueden afectar este aspecto.



Además, las reacciones anímicas frente a diferentes estímulos externos también pueden influir en la concentración de hormonas. Cada una de las dimensiones puede verse afectada por la otra.

Influencia de la edad

Entre más años tenga el hombre, menos hormonas produce. Foto: iStock

La edad tiene una influencia muy grande en estos ciclos. Básicamente, a mayor edad, menor formación de estas hormonas.



Un ejemplo es la disminución de la testosterona a partir de los 45 años.



“Algunos procesos regulados por esta hormona son el apetito sexual, los estados de alerta, la agresividad (capacidad para responder frente a diferentes estímulos), la masa muscular y el estado de ánimo o de cansancio”, especifica el experto.

Eso sí: Rosero aclara que la edad no es antónimo de una vida sexual placentera.

Hábitos de cuidado

Dormir bien es indispensable para la estabilidad de los ciclos hormonales. Foto: iStock

Los hábitos de cuidado de los ciclos hormonales tienen que ver con un buen estado de salud en general: comer sano, hacer ejercicio, regular los niveles de estrés y dormir bien son indispensables para que las cantidades de hormonas en el cuerpo estén en orden.

Dormir bien influye mucho en los ciclos hormonales. Son necesarias ocho horas de sueño porque durante este periodo se produce la liberación de la testosterona.



“Durante el día se va consumiendo y en la noche se produce. Y hay que tener en cuenta que la presencia de esta hormona juega un papel fundamental en la sexualidad”, concluyó el experto.

