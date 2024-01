Cómo Sofía Vergara pasó de ser portada de cuadernos a protagonizar series exitosas

Sofía Vergara es una de las actrices colombianas que más se ha destacado en el medio internacional y es reconocida por su carisma, talento y belleza.



La barranquillera hace algunas horas arribó a su ciudad natal y muchos se han preguntado cómo esta hermosa mujer de la costa colombiana salió de la puerta de oro para triunfar en Estados Unidos.



Su historia comienza en la década de los noventa cuando fue contactada por un cazatalentos quien logró que la barranquillera apareciera en un comercial de Pepsi y más adelante, acompañara las clases de muchos jóvenes siendo portada de una marca de cuadernos.

La nacida en 1972 fue invitada al Festival de Viña del Mar, cuando empezaba a tomar fuerza como modelo y fue allí cuando se la relacionó sentimentalmente con el denominado ‘Sol de América’, Luis Miguel.



Para buscar más reconocimiento a su trabajo como modelo y actriz, Vergara de traslado a Estados Unidos, específicamente a Miami, en donde se vinculó a la cadena hispana Univisión, haciendo parte de algunos programas de entretenimiento como presentadora.



Pero, en ese entonces, lo que quería la barranquillera era actuar y se le dificultó conseguir papeles importantes, puesto que no era la típica mujer latina, porque lucía su cabello rubio natural y su tez blanca, por lo que tuvo que teñir su pelo en varias oportunidades.



Hizo parte de algunas producciones cinematográficas entre las que se encuentran películas como Chasing Papi, Soul Plane, The 24th hour, Lords of Dogtown, Grilled, Pledge this y Four Brothers.

En 2009, fue vinculada a la serie estadounidense ‘Modern Family’, siendo esta una de las más importantes que se emitieron en esta década, lo que le significó varias nominaciones a los premios Emmy, Golden Globe y Screen Actors.



Gloria Delgado Prichett era el personaje que interpretaba la barranquillera, una colombiana, esposa y madre casada con un hombre mucho mayor que ella.



En cuanto a su vida amorosa, Sofía se casó cuando tenía 18 años y se convirtió en madre muy joven. Desde su divorcio obtuvo la custodia de su hijo Manolo González Vergara.



En el 2012 se comprometió con Nick Loeb, pero el matrimonio nunca se llevó a cabo y hasta se convirtió en un escándalo por la existencia de dos embriones congelados.



Más adelante, se casó con el también actor Joe Manganiello, con quien estuvo casada por siete años, para luego separarse porque al parecer el actor quería ser padre, pero Sofia, en una entrevista, manifestó que ella ya tiene un hijo y que, a su edad, está esperando ser abuela, no madre.



La barranquillera recibió la ciudadanía estadounidense en 2014, tendrá una estrella en el paseo de Hollywood y es considerada una de las personalidades colombianas más importantes de Estados Unidos.



En la actualidad, Sofía vive en Los Angeles, California y se encuentra promocionando en varios países la serie de Netflix ‘Griselda’, en la cual interpretará el papel principal de Griselda Blanco, ‘La Viuda Negra’.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

