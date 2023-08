Los amantes de la ciencia ficción conocen de sobra a los muertos vivientes por los comics, videojuegos, el cine y la televisión.



Si algo mostró 'The Walking Dead', la serie de Frank Darabont, que narraba la historia de un grupo de sobrevivientes intentando sortear su realidad y defenderse de un apocalipsis zombie, era el supuesto escenario de una invasión inesperada que trasgredía todo lo conocido y formado por la sociedad.

Las producciones cinematográficas se han encargado de crear en el imaginario de los espectadores una posible visión de cómo podrían comportarse ante una horda de muertos vivientes, descompuestos y sedientos de sangre humana.



(Le puede interesar:La verdad detrás del video de supuestos zombis por 'nuevo virus' en China).



De hecho, la fantasía de cómo se comportan y se ven estos personajes generados en la literatura inició en 1927, cuando el escritor William Seabrok emprendió un viaje a Haití. Allí, la palabra tiene una connotación fantasmal, una presencia nocturna perturbadora que puede tomar varias formas y ser manejada por otros.

De acuerdo con la 'BBC', el periodista describió en uno de sus reportajes, que los zombis "caminaban lenta y pesadamente como salvajes, como autómatas. Sus ojos eran lo peor. En verdad eran los ojos de un hombre muerto; no ciego, sino fijos, desenfocados, que no miraban nada".



En ese sentido, quizá sea a su texto de la 'Isla Mágica' al que se le deba la imagen de cómo la industria audiovisual y las creencias de la ciencia ficción ven el apocalipsis de estas criaturas vivientes, sin conciencia y con sed de muerte.

¿Qué dice ChatGPT sobre un apocalipsis zombi?

Aunque una devastación de estas características se ha considerado hasta el momento como un tema ficcional, la manera en la que se podría iniciar una supuesta invasión de esta índole no está lejos de la realidad.



(Siga leyendo:La extraña vida de la mujer que se casó con una muñeca zombie que pidió por internet).



Según ChatGPT, basado en los conocimientos y la información ingresada a su sistema OpenIA, esta ocupación comienza como el origen de un virus mortal "a partir de un evento desconocido, como una infección experimental o una maldición sobrenatural, que convierte a las personas fallecidas en zombis reanimados".



De igual forma, la IA, afirma que como toda epidemia esta se "propaga entre los humanos a través del contacto directo con fluidos corporales de zombis, como la sangre o la saliva", hasta el punto de que la humanidad y su construcción social colapse.



Allí se edificarán los refugios y empezará la lucha por sobrevivir, donde nacerán las estrategias de supervivencia, mientras se intenta buscar un cura o solución ante el devastador mal.



(Lea también: Así se verían hoy Kurt Cobain, Steve Jobs y estos famosos que se fueron prontamente).



Sin duda, la IA no se encuentra nada alejada de los imaginarios que los libros, la televisión y el cine han creado con respecto a un ataque zombie. De hecho, confirma que "esto es una fantasía que no tiene fundamento científico. Aunque puede ser un tema emocionante para el entretenimiento, no es algo que deba ser tomado como una posibilidad realista".

La terrible ‘calle de zombies’ en EE. UU.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias