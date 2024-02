¿Cómo sería el fin del mundo? Cinco teorías creíbles sobre la extinción de la humanidad

El fin del mundo es un tema que ha causado gran curiosidad en la población humana desde hace siglos y seguramente es una de las interrogantes más frecuentes en la humanidad.



Es por eso, que con el pasar de los años se han desarrollado diferentes teorías de cómo podría darse una posible extinción de la humanidad, incluso han tomado tanta fuerza que han sido respaldadas por científicos e investigadores.

Diferentes civilizaciones, entre esas la Maya, han estudiado y hablado por décadas del fin del mundo o el fin de la humanidad, incluso en el 2012 se popularizó la teoría de que el 12 de diciembre del 2012 el mundo iba a colapsar y se iba a extinguir la humanidad.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido descifrar la fecha exacta en la que se acabaría el mundo, ni se han confirmado cuáles serían los motivos de la extinción total de la humanidad.

Cinco teorías sobre la extinción de la humanidad

La Universidad de Cambridge, en Reino Unido, cuenta con un Centro para el Estudio de Riesgo Existencial (CSER), en el cual se reúnen investigadores para centrar su atención y esfuerzos en identificar lo que pone en peligro a la humanidad y estas son las cinco teorías que más han sobresalido y el CSER menciona los siguientes: los ambientales, los relacionados con la inteligencia artificial, la tecnología y la biología.

El cambio climático



Si se habla de riesgos ambientales, el cambio climático es uno de los principales fenómenos que trae consigo graves consecuencias para el planeta Tierra. Esa fue una de las preocupaciones que Stephen Hawking le compartió a ‘BBC’ cuando, en 2016, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos.



El reconocido científico aseguró que: "al negar la evidencia del cambio climático y retirarse del Acuerdo de París, Donald Trump causará un daño ambiental evitable a nuestro hermoso planeta, poniendo en peligro a la naturaleza, a nosotros y a nuestros hijos".



El físico planteó que la humanidad debía ser 'cuidadosa', pues, según él, durante este período aún no tendría la capacidad de abandonar el planeta para establecer "colonias autosostenibles" en otros lugares del universo.

Big Crunch o Gran Implosión

Esta es una de las hipótesis más populares sobre el destino final del universo, ya que se sabe que es muy similar a la teoría del Big Bang, en el que se propone que como consecuencia de una enorme explosión se dio lugar a la formación de la materia, el espacio y el tiempo.



En la revista especializada ‘Procceding of the National Academy of Sciences’, los científicos de la Universidad de Princeton publicaron un artículo en el que aseguraban que por la contracción del universo, el efecto posterior al Big Bang, se aceleró el Big Crunch.



Esta teoría se refiere a que la expansión del universo irá frenando poco a poco hasta que finalmente comiencen a acercarse todos los elementos que conforman el Universo, volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio - temporal. Sin embargo, si esto llega a suceder, no habrá nadie que lo pueda atestiguar.

Pandemias

Con el alto nivel de desarrollo científico y médico que se ha presentado en los últimos años, ha dado paso a la posibilidad de armas biológicas que puedan acabar con la humanidad, pues son varias las organizaciones que trabajan en el desarrollo de estas como ‘armas’ para una posible tercera guerra mundial.



Además, la variabilidad genética haría difícil que todo el mundo resultará infectado con igual eficacia. La aparición de enfermedades altamente contagiosas y letales es una preocupación constante de la Organización Mundial de la Salud, entidad que ha alertado en repetidas ocasiones sobre la probabilidad, ya que, la gran mayoría de países no se encuentran preparados para enfrentar este tipo de enfermedades.

Colisión con un meteorito



Una de las teorías más conocidas sobre el fin de la humanidad es la posibilidad de que la Tierra sea golpeada por un meteorito, asteroide, cometa u objeto estelar de gran tamaño, como ocurrió con el impacto del asteroide Chicxulub, que acabó con todo rastro de vida en miles de kilómetros a la redonda, provocó tsunamis de cientos de metros de altura, y el polvo que se levantó hacia la atmósfera ocultó la luz del sol durante meses y acabó con dinosaurios.



El impacto de un objeto estelar podría causar una devastación global, alterando el clima, destruyendo ecosistemas y potencialmente llevando a la extinción de la vida humana y animal en el planeta.

Guerra nuclear e inteligencia artificial



Han pasado más de 30 años desde que finalizó la Guerra Fría, un periodo de gran tensión geopolítica entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, esta guerra inició tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y terminó en la década de los 90.



Esta fue la última gran guerra que ha ocurrido, sin embargo, al haber finalizado sigue abierta la posibilidad de una tercera Guerra Mundial y son muchos los países que trabajan en armas nucleares, biológicas y con el gran auge de la inteligencia artificial se teme que esta tecnología pueda ser utilizada para la destrucción.



Según Hans Moravec, profesor investigador del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburg, los robots “actualmente están justo por debajo del rango inferior de la complejidad vertebrada, pero deberían alcanzarnos a mitad de siglo (...) Para el 2050 preveo que habrá robots con un poder mental como el de los humanos, con capacidad de abstracción y de generalización”.

