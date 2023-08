Cada vez son más las teorías del fin del mundo que acechan a la cotidianidad de la humanidad, desde las legendarias predicciones de expertos en el área de la adivinación como el legado de Nostradamus hasta las nuevas interpretaciones de la existencia dichas por Inteligencia artificial, (IA)



Tormentas, eventos apocalípticos y presagios de los antiguos hacen parte de las teorías que hablan sobre la terminación de la Tierra y el resto de los planetas como se le conoce. Aunque no se sabe si es otra vida o la extinción total.

En el campo de la ciencia, los expertos también se han animado a revelar posibles finales del universo. Si este colapsa con el calentamiento global y ambientalmente se producen las más graves consecuencias.



De acuerdo con National Geographic, los astrofísicos sostienen la posible teoría de que llegará un punto en el que la galaxia se apague y tanto de las estrellas como el resto del cosmos dejen de generar actividad, provocando la eterna oscuridad.



"Al no haber estrellas que produzcan energía, es absolutamente improbable que puede existir vida. La explosión de estrellas enanas blancas quizá sea el último grito del cosmos. Después de eso, el universo será frío, oscuro y triste para siempre a menos que aparezca una nueva física que hoy desconocemos", afirma Matt Caplan, astrofísico de la Universidad de Illinois para el medio mencionado.



Al 'Big Freeze' o la muerte térmica, se le suman otros supuestos como el 'Big Rip' donde este se puede expandir hasta su total desgarramiento, o el 'Big Crunch' que se remonta al Bing Bang pero en sentido contrario. La expansión del universo irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen a acercarse todos los elementos que conforman el Universo, volviendo a comprimir la materia.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial?

Según ChatGPT, su actualización le impide entregar un día y horario exacto de cuándo acabará el mundo, pero cita a las teorías anteriormente referidas como pronósticos cosmológicos que se encuentran en investigación.



"Hasta donde llega mi conocimiento en septiembre de 2021, no existe una fecha estimada definitiva para la 'terminación del universo'. Sin embargo, en términos de la evolución a largo plazo, existen teorías de expansión del cosmos [...] que se basan en modelos físicos, pero no hay consenso absoluto sobre cuál de estas (si alguna) es más probable", señala la IA.



No obstante, añade que el fin de este, en caso de darse, podría ocurrir dentro de "cinco millones de años, cuando el Sol muera, se agote el suministro de hidrógeno y comience a convertir el helio en elementos más pesados en su núcleo, hasta transformarse en una gigante roja".



Finalmente, esta advierte que los humanos deben tomar medidas contundentes para abordar los problemas ambientales y ejecutar planes que generen un futuro más sostenible y amigable con la naturaleza que provee los recursos.



