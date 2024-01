Cómo se verían los personajes del Chavo del 8 si fueran niños de verdad, según la IA

'El Chavo del 8' es una de las series más icónicas de la industria de la televisión de toda habla hispana. Esta fue creada por Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y marcó a más de tres o cuatro generaciones diferentes, convirtiéndose en un fenómeno cultural y en un referente del humor.

Seguramente varias personas estarán de acuerdo que la serie tenía una esencia particular por las ocurrencias de los personajes, quienes con sus actuaciones y disfraces interpretaban a niños de no más de diez años, sin embargo, en realidad eran actores que tenían más de cuarenta años.



Esto ha hecho que lo largo de los años las personas se hayan preguntado como se vería el 'Chavo del 8', 'La Chilindrina', 'Quico', 'Ñoño', y 'Paty' si fueran niños de verdad, algo que hace unos año era imposible de saber, pero ahora tenemos la inteligencia artificial que puede crear estas imágenes.



(No deje de leer: Hija de Bruce Willis publicó tierna foto con su papá. Estado de salud del artista).



A poco más de 50 años desde la emisión de su primer episodio, un diseñador gráfico de brasil con la ayuda de la IA sorprendió a sus seguidores al mostrar la versión infantil de estos personajes.

Facebook Twitter Linkedin

Esta imagen fue creada con la ayuda de la IA. Foto: Instagram @Hidreley

En las imágenes se puede ver al 'Chavo del 8' con su icónico sombrero. Por su parte, 'la chilindrina', que fue interpretada como María Antonieta de las Nieves, luce sus dos coletas y su vestido rojo con suéter verde.



(Lea también: 'Me enamoré de mi profesor y el romance casi acaba conmigo').



Por otro lado, el hijo de 'Doña Florinda' tenía su traje de marinero y una gorra de colores, además, en la imagen se notaban sus cachetes, algo que era representativo del personaje.



Finalmente, 'Ñono', que fue interpretado por Édgar Vivar, tiene un gran parecido con el personaje. 'Paty', la cual parece ocasionalmente en la serie, también fue representada como una niña.

Facebook Twitter Linkedin

En las imágenes se ve a 'Quico', 'Ñoño', y 'Paty' Foto: Instagram @Hidreley

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Sofía Vergara reveló lo que la acompleja de su cuerpo: 'Es horrible tener 51 años'

¿Qué pasa con Paramore? La banda borró sus redes sociales y canceló su próximo show

Video: padres olvidaron a su hijo en centro comercial y se dieron cuenta en la noche