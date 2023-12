Fotos: el impresionante cambio de cara de David Caruso y los demás actores de CSI Miami

Una de las series norteamericanas más vistas en el mundo ha sido CSI: Miami, la cual empezó grabaciones en 2002 y terminó en 2012. Esta contaba la historia de un equipo de investigadores forenses de Florida que utilizaban diferentes métodos científicos y trabajo policial para resolver crímenes.



Esta serie tuvo 10 temporadas y 232 episodios, y su final se transmitió hace 10 años, el 8 de abril de 2012. Esto ha hecho que algunos fanáticos de la serie se pregunte que ha sido de la vida de algunos personajes. Por esta razón, le mostraremos como se ven actualmente.

David Caruso (Horatio Crane)

Antes de CSI, Caruso había realizado diferentes papeles en otras series y películas. Sin embargo, cuando acabaron las grabaciones de CSI: Miami se retiró de la actuación y se centró en el mundo del arte, según la página web 'Snopes'.



Además, es fundador de DavidCarusoTelevision.tv y LexiconDigital.tv. Es copropietario de Steam on Sunset, una tienda de ropa en el sur de Miami.

Emily Procter (Calleigh Duquesne)

Procter fue una de las protagonistas de CSI: Miami y actuó durante las 10 temporadas. Luego participó en la premiada serie The West Wing. Por lo que se puede ver en su página web, ella se ha centrado en Ground Breakers, “una organización sin fines de lucro que trabaja para crear oportunidades de identidad positivas para niños y, además, para adultos en circunstancias comprometidas”.



Adán Rodríguez (Eric Delko)

Rodríguez ha tenido una larga carrera en la actuación y después de CSI protagonizó las últimas cuatro temporadas de Criminal Minds, interpretando a Luke Álvarez. Asimismo, estuvo en Penny Dreadful: City of Angels y Ordinary Joe , y fue mentor de los concursantes de la competencia de HBO Max Finding Magic Mike.

Khandi Alexander (Alexx Woods)

En las producciones más exitosas en las que ha actuado son: CSI: Miami (2002), Día de patriotas (2016) y Scandal (2012). Incluso, tuvo una nominación al Emmy en 2015 por su papel de Maya Pope en Scandal. En el 2018, interpretó a Toni Morrison en la película Fahrenheit 451 de HBO y luego hizo el papel de Contessa Carmilla De Mornay en un episodio de What We Do in the Shadows.

