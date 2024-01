¿Cómo se ve hoy el niño que interpretó a Pedrito Coral Jr. en ‘Pedro el Escamoso’?

La novela 'Pedro el Escamoso' es una de las producciones colombianas más exitosas de la televisión. Esta historia mostraba la vida de Pedro Coral Tavera, un hombre encantador que seducía a todas las mujeres. Fue protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, sin embargo, ellos no fueron los únicos que brillaron en la producción, pues los personajes secundarios también enamoraron a la audiencia, como es el caso de Pedrito Coral Jr. el hijo pequeño del protagonista, interpretado por Carlos Kaju.

Para el momento en el que se grabó la novela, Kaju tenía aproximadamente ocho años de edad y conquistó a los televidentes por su peculiar forma de hablar e imitar a su padre, Pedro Coral.



Ahora bien, Kaju actualmente tiene 31 años de edad y, después de más de dos décadas del estreno de la novela, sigue trabajando en la televisión y ha tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos como: 'Chisgarabiz', 'Séptima puerta', 'Escobar, el patrón del mal', 'A mano limpia 2', 'El final del paraíso', entre otras. Su más reciente producción fue para la serie 'Enfermeras'.



(No deje de leer: Ella es la modelo trans que busca representar a Colombia en Miss Universo 2024).



También ha dado un salto en el cine y en 2018 le dio vida a 'Alex' en la película 'Pickpockets: Maestros del robo'.

Aunque su carrera ha sido bastante exitosa, no todo en su vida ha sido de color rosa, pues desde pequeño ha tenido que lidiar con los comentarios negativos de las personas, quienes se creen con el derecho de decirle cosas, por qué es una figura pública.



(Siga leyendo: Diego Guauque regresará a Caracol Televisión: este es su testimonio de superación).



Pero con los años, Kaju ha aprendido a no dejar que este tipo de comentarios lo afecten y en sus redes sociales contantemente hace llamados al respeto y no caer en el bullying.



Por otro lado, el actor suele ser muy activo en su cuenta de Instagram, en la que ha llegado acumular más de 75 mil seguidores, y constantemente recuerda las producciones en las que a trabajo publicando fotografías o breves clips.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿La Llorona en Chía? Humorista revela aterrador video en su cuenta de TikTok

Antes y después: fue la actriz más buscada en los 90 y ahora sorprendió por su look

¿Por qué las películas de terror tienen efecto en la salud de las personas?