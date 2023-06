Por estos días la actriz colombiana Sofía Vergara y su esposo Joe Manganiello pusieron a la venta su mansión en Beverly Hills, California, que tiene una extensión de 17.100 pies cuadrados y su diseño se inspira en las antiguas villas italianas.

La lujosa propiedad tiene siete habitaciones, diez baños, piscina, spa, sala de cine con barra de pasabocas, canchas para deportes, cocina con encimeras de mármol, ascensor y una casa anexa para huéspedes, según explica Metro Cuadrado.



Además, habría sido construida en 2006 y luego fue remodelada por la pareja. Ahora, la han puesto a la venta por 18 millones de dólares, tras hacer una rebaja de 2 millones. Sin embargo, este valor estaría 7,4 millones por encima del precio por el que la compraron hace años, destacó Bloomberg.



Para los fanáticos de la pareja, que se casó desde noviembre de 2015 y cumplió 7 años de matrimonio a finales del año pasado, les contamos cómo inició esta historia de amor.

(Puede leer: Sofía Vergara comparte 3 ejercicios que le ayudan a tener glúteos tonificiados).

Según detalló el mismo Manganiello hace unos años en una entrevista con The Jess Cagle Show, programa de la cadena de radio SiriusXM, sintió el flechazo desde que vio por primera vez a Vergara en 2014 durante una celebración de la productora de 'Modern Family'. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla", contó.



Sin embargo, Manganiello no se quiso acercar de inmediato a la actriz porque en ese tiempo ella mantenía una relación con el empresario Nick Loeb. Pero Jesse Tyler Ferguson le dijo a Joe que Sofía quería conocerlo ya que era una gran fan suya.



Poco tiempo después, la barranquillera terminó su relación con Loeb y sería cuando el director de la revista People, Jess Cagle, le contó la noticia al actor de ‘Magic Mike’: “Y eso es lo que necesitaba. Tuve una ventaja inicial”, afirmó.

(Además: Sofía Vergara se roba las miradas en Estados Unidos con impactante look).



Después de eso, él obtuvo el teléfono de la actriz, empezaron a salir y en 2015 la boda se realizó. Sin embargo, indicó que en la segunda cita había hablado con la colombiana sobre su reciente ruptura: “Mira, es posible que necesites estar soltera. Y entiendo eso. Ahora no puedo prometerte que estaré allí al final de tu proceso. Pero, si necesitas estar soltera, lo entenderé”.



Luego, Manganiello encontró en el bolso de Vergara el número de 2014 de la revista People que lo declaraba el hombre vivo más sexy de ese año. “Y lo puse sobre la mesa y dije, 'Número uno'. Y luego lo deslicé a través de la mesa hacia ella”, a lo que la actriz empezó a ojear la revista para ver quién más estaba en la lista, a modo de broma.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

