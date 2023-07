Rauw Alejandro y Rosalía fueron una de las parejas más queridas y apreciadas de los últimos años, pues demostraron en varias ocasiones que se aman y se querían demasiado.



Desde el 2021 han sido una de las parejas más populares de la música urbana y desde entonces, según sus actos, eran inseparables y por ello habían tomado la decisión de casarse, pero desgraciadamente en los últimos días se supo que su relación llegó a su final desde hace unos meses, según el propio artista puertorriqueño.

La pareja duró aproximadamente tres años. Foto: Instagram @rosalia.vt

Muchas personas han sabido de esta noticia, ya que desde que un portal digital internacional hizo público todo lo que estaba ocurriendo en la intimidad de dicha pareja, en las redes sociales no han parado de hablar y de sacar rumores del porqué de su separación.



No obstante, queremos darle a conocer como dicha pareja, que encantó a los fanáticos del amor desde hace tres años, se conoció, puesto que para muchos es un misterio.



De acuerdo con algunos medios digitales, especializados en saber todos los acontecimientos de las celebridades mundiales, los cantantes se conocieron en una fiesta en Los Ángeles en el 2019.



Aunque antes de dicho evento ya habían establecido un contacto por las redes sociales, para más exactitud por medio de Instagram, pues intercambiaban varias reacciones y mensajes.

Desde ese preciso momento, Rauw Alejandro quedó impresionado por la belleza y todos los atributos que destacan de Rosalía. Obviamente, a la catalana, le ocurrió lo mismo con expareja, pues lo que más le llamó la atención fue su seguridad y su carisma.



“Estaba nervioso, no te voy a mentir... Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”, expresó Rauw, en una entrevista con una revista estadounidense. A los segundos de que el cantante dijo eso, la española no dudó en decir que todo lo que ocurrió en esa noche se resume en amor a primera vista.



Los cantantes comenzaron a salir después de ese momento y para nadie es un secreto que su relación ha sido muy pública, ya que desde que oficializaron su relación en el 2021 no paraban de subir fotos o videos en donde expresaban su amor.



En otra entrevista con el famoso streamer Ibai Llanos, Rosalía reveló un hecho más desde que se conocieron, pues expresó que cuando conoció al puertorriqueño pensó que él era de una manera, pero luego quedó sorprendida por cómo actuaba.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación, porque los hombres que he tenido en mi vida sentía que eran muy emocionalmente no disponibles. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentía que no tenías miedo de querer y ser querido”, dijo con una sonrisa en su rostro la intérprete española.



Posteriormente a todo lo dicho, ambos decidieron tatuarse las iniciales de sus nombres en alguna parte de su cuerpo, todo esto fue documentado por medio de algunos videoclips. En estos se pudieron ver muchos actos llamativos, pero el que más gustó fue cuando se reveló que la pareja se iba a casar.



De igual forma, los artistas no se olvidaron de sus carreras profesionales, debido a que desde un primer momento se apoyaban tanto amorosamente cómo musicalmente.

Los cantantes también publicaron varias canciones en donde relataban su amor por medio de líricas y videos musicales que demostraban todo lo que sentían.



Claramente, acogieron una gran cantidad de visualizaciones porque, como se dijo con anterioridad, la pareja era muy querida por los internautas.

Algunos de estos fueron:

‘Promesa’, 3,8 millones de vistas. ‘Beso’, 98 millones de reproducciones. ‘Vampiros’, 10 millones de reproducciones.

No obstante, hace un día, Rosalia y Rauw Alejandro dejaron estipulado el final de esta relación. De momento no se ha revelado el porqué de la culminación, pero por su popularidad en las redes se han rumoreado varías situación, las cuales los propios cantantes han salido a desmentir.

