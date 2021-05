¿Cómo se conocieron Miguel Varoni y Catherine Siachoque?

En un avión, mientras ambos viajaban hacia Sincelejo, Sucre, se conocieron Catherine Siachoque y Miguel Varoni.

La pareja se conoció hace 22 años mientras ambos grababan la exitosa novela colombiana “Las Juanas”. Varoni interpretaba a Migue F y Siachoque a Juana Caridad. Fue durante estas grabaciones que saltó el amor.



«Cuando la vi en el avión, me impactó y ahí empezó el coqueteo y luego nos fuimos a vivir juntos en contra de toda la familia de Cathy, ya que son muy religiosos y no aprobaban nuestra unión libre. A los dos años y medio nos casamos por la iglesia aunque no lo necesitábamos, pero la quería ver feliz», expresó Miguel Varoni.



La pareja es uno de los matrimonios más sólidos de la farándula latinoamericana. Se casaron en de julio de 1999 en la ciudad de Bogotá.



Catherine aseguró que: “Los celos gratuitos no tienen cabida en nuestra relación”. Y aseguró que “cuando existe el amor no hay lugar para el ego”.

EL TIEMPO