El Día de la Mujer es un momento para reflexionar acerca de los avances en la igualdad de género y la participación de ellas en todas las esferas de la sociedad. Este 8 de marzo se conmemora, en diferentes partes del mundo, su labor.

¿Por qué se conmemora?

Esta fecha antes era conocida como el Día Internacional de la Mujer trabajadora. La historia se remonta en marzo de 1910, cuando en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca, Clara Zetkin propuso celebrar un momento especial a las mujeres, según la Unicef.



En Estados Unidos, la conmemoración empezó unos años antes. El 3 de mayo de 1908, se realizó en Chicago el evento “Women’s day” (Día de las Mujeres).



La celebración fue impulsada por una huelga de trabajadoras textiles de Nueva York y Chicago que reclamaban mejores condiciones laborales en 1908.

Entre los antecedentes, en marzo de 1911 ocurrió un acontecimiento trágico que reivindicó las luchas feministas y del movimiento obrero: ocurrió un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York que dejó 146 muertes, de las cifras 129 eran mujeres.



Para 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la Asamblea General para determinar, según el calendario de costumbres y celebraciones de los estados, elegir una jornada. Muchos países adoptaron el 8 de marzo como el día oficial de la celebración.

¿Cómo se conmemora el Día de la Mujer 2024 en Colombia?

Para esta ocasión, tal como es usual cada año, el Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo, en Colombia y varias partes del mundo. Este día no es festivo en el país y cae un viernes, por lo que las actividades laborales y escolares mantienen su curso. Sin embargo, no significa que la celebración no sea un motivo especial.



Este 2024, la ONU invitó acelerar los procesos de igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos. El lema para esta ocasión es 'Invertir en las mujeres: acelerar el progreso'. Este está relacionado con los desafíos económicos en financiación que expone la organización.

En Colombia cae un viernes.

Dentro de las cinco áreas claves, se destaca invertir en mujeres para el progreso y beneficio de la sociedad. Entre los otros puntos, se habla de erradicar la pobreza, implementar financiación sensible al género, transición a una economía verde y a una sociedad del cuidado, y apoyar a las activistas.



La entidad aclara que estos días son importantes porque dan la oportunidad al mundo de sensibilizarse sobre temas de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, llamar la atención de los gobiernos para resolver, de manera precisa, cualquier problema.

Movilizaciones en conmemoración al día de la mujer

