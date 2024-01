¿Cómo saber si tiene disfunción eréctil? Esto dicen los expertos

El ámbito sexual es ampliamente considerado uno de los pilares indispensables en la vida de las relaciones de pareja, por lo cual hombres y mujeres en todo el mundo buscan formas de mejorar su desempeño íntimo en su día a día.



Sin embargo, existen múltiples problemas de salud que pueden afectar el desempeño sexual de las personas, y especialmente de los hombres. Uno de los más comunes es la disfunción eréctil.

La ‘Clínica Universidad de Navarra’ entiende a la disfunción eréctil como la incapacidad de un hombre de “conseguir la suficiente rigidez del pene”, lo que compromete gravemente y de forma consistente el desempeño sexual de la persona afectada.



Expone el ‘National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases’, de Estados Unidos, que los síntomas de disfunción eréctil son los siguientes:

Poder tener una erección ocasionalmente, pero no cada vez que desea tener ocasiones sexuales. Poder tener una erección, pero no por el tiempo necesario para tener relaciones sexuales. No poder tener nunca una erección.

Este problema tiene diferentes causas, pero normalmente están ocasionadas con el sistema vascular, nervioso o endocrino, y aunque conforme a la edad se aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, la vejez no es una causa de disfunción eréctil.



También puede ser causada como efecto secundario de algunas medicinas, la falta de actividad física o el consumo excesivo de sustancias psicoactivas. Puede ocurrir repentina o gradualmente.



Según la ‘Clínica Universidad de Navarra’, “para conocer el grado de disfunción eréctil o si tal situación existe, se realizan cuestionarios específicos que con pocas preguntas pueden dar a conocerla”, por ende, si cree que padece de esta condición, se recomienda acudir a un profesional.



Además, los médicos realizan una exploración física y solicitan una serie de exámenes que ayuden a comprender la situación hormonal, así como posibles desequilibrios de la función hepática, renal o pancreática.

Cabe recordar que existen posibles tratamientos para este problema, así que una vez más le recomendamos acudir a un profesional en salud si cree que tiene esta condición.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

