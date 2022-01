Cuatro de cada Diez colombianos sufren de insomnio. Una problemática que para muchos expertos en el campo de endocrinología debería ser tomado como una problemática de salud pública por los efectos negativos al ser humano que puede traer la falta de sueño, según datos de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (Acmes).

No lograr conciliar el sueño puede generar afectaciones en el sistema inmune, debido a que “durante el sueño, el sistema inmunitario libera proteínas llamadas citocinas, algunas de las cuales ayudan a promover el sueño. Estas deben aumentar cuando se tiene una infección o inflamación o cuando se está estresado. La falta de sueño puede reducir la producción de estas citocinas protectoras”, mencionó el médico Erico Olson en la página oficial de la Clínica Mayo.

Además, también señala que esta problemática a largo plazo puede aumentar el riesgo a padecer diabetes, enfermedades para el corazón, obesidad y afectaciones en los vasos sanguíneos.



Este tipo de problemáticas ha despertado la curiosidad de algunos científicos que se han puesto a la tarea de averiguar si las horas de sueño perdidas se pueden recuperar. Unos análisis que, si bien han dado algunas luces, no son concluyentes y no han podido ser avaladas del todo por la comunidad científica

Mientras dormimos el cuerpo produce moléculas de proteína que ayudan a fortalecer la habilidad de combatir infecciones y, además, nos mantienen saludables. Foto: iStock

¿Podemos recuperar las horas de sueño perdidas?

En 2019, el científico Kenneth Wright, de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, realizó un experimento de nueve días con tres grupos de personas para identificar si era posible reponer las horas de sueño durante los fines de semana o días de descanso.

No dormir bien durante un periodo de tiempo extenso, puede traer problemas de obesidad. Foto: iStock

La investigación consistía en dormir sin límites durante en esas jornadas para identificar los cambios metabólicos de los participantes. Recuerde que periodos de sueño cortos generan cambios en el organismo que pueden ser perjudiciales.



Los voluntarios fueron divididos en tres categorías: los primeros debían dormir nueve horas al día durante nueve noches, los segundos harían lo propio, pero cinco horas a la semana y todo lo que quisieran durante el fin de semana y los últimos, cinco horas durante los nueve días.



Los resultados mostraron que las personas que dormían menos comían más, por lo que tuvieron un aumento de peso, una variante que se redujo durante el fin de semana en el grupo que durmió más durante el fin de semana. Sin embargo, las comidas a deshoras aumentaron, lo que ocasionó una sensibilidad a la insulina, la hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre, informó el diario ‘El País’.



“Este descubrimiento es algo imprevisto y muestra que el tiempo de recuperación del sueño durante el fin de semana probablemente no sea una medida efectiva para contrarrestar los problemas metabólicos cuando la pérdida de sueño es crónica”, mencionan los autores.

Un experimento dudoso

Dolores Corella es científica de la Universidad de Valencia, en España. Ella menciona que los trabajos relacionados con el sueño, en especial el de Wright, deben tomarse con mucha cautela, pues es un estudio de poca duración y por ello los resultados no han podido ser considerados cómo concluyentes.



“Siendo un estudio de poca duración y con pocos sujetos, se deben tomar los resultados con cautela antes de extrapolarlo a la sociedad en general”, explicó Corella al diario ‘El País’.

Prcure evitar consumir sustancias energizantes antes después de las cinco de la tarde. Foto: iStock

Además, apuntó que existen otros estudios que pueden desmentir los resultados de la investigación estadounidense ya que, indagaciones más recientes, sobre todo la de la revista científica ‘Journal of Sleep Research’ de Suecia, han mostrado sorprendentes hallazgos sobre el sueño.



“El experimento seguía a más de 40.000 personas en las que algunos dormían poco durante la semana y durante el fin de semana, otros dormían bien con un patrón constante y otros que recuperaban sueño durante el fin de semana han visto que se puede recuperar y qué importa la media”, mencionó la experta.

Consejos para el buen dormir

Para algunos especialistas es recomendable establecer los tiempos de sueño. Esto quiere decir que usted debe programar sus horarios para acostarse y para levantarse, pues el cuerpo necesita elaborar sus ciclos biológicos.



Si usted es una persona que solo duerme cinco horas, pero en ese periodo de tiempo alcanza el sueño profundo, es recomendable aumentar 15 minutos más a su siesta. Cada semana haga lo mismo, pero intente acostarse más temprano para conciliar los tiempos necesarios de descanso.



Recomendaciones para quienes en el año nuevo se pusieron la meta de incrementar la actividad física. Foto: Archivo EL TIEMPO

También es aconsejable no distraerse al estar en la cama, pues leer, ver el teléfono, la televisión, o cualquier actividad distinta, evita la concentración necesaria para dormir. Intente que acostarse sea sinónimo de sueño y no de otra diligencia.



Evite consumir sustancias que ayudan a espantar el sueño. Las gaseosas, el cigarrillo, el café, los energizantes son insumos que debe evitar ingerir después de las cinco o seis de la tarde.



Puede que la falta de sueño que usted presente sea consecuencia del estrés, así que intente generar un ambiente grato en su lugar de descanso, el cual lo aísle de sus preocupaciones. Procure no ir a la cama ansioso.



Una de las soluciones más saludables sin necesidad de medicamentos es hacer ejercicio. La actividad física reduce el estrés y la ansiedad, y generalmente mejora el sueño, pero evite hacerlo pocas horas antes de dormir, pues el cansancio también le puede causar problemas para conciliar el sueño.

