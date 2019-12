10 reglas de oro para que no lo odien por sus correos electrónicos

123RF

Fíjese en el destinatario



Si está redactando un correo en respuesta a otro que enviaron a varios destinatarios, fíjese que no le de 'clic' a 'responder a todos', si no es necesario. Eso puede incomodar a los demás, que no necesitan ver su respuesta, les llena su bandeja de entrada y, si es algo privado, puede ser peor.



Si por el contrario necesita enviarle el mismo correo a varias personas, use el campo CC (Con Copia) y CCO (Con Copia Oculta). El primero es para enviárselo a distintas personas que podrán ver los correos de los demás; la segunda, como su nombre lo dice, es para que cada receptor no pueda ver a quiénes más se les envió el correo electrónico.