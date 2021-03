Nueva Zelanda: qué ofrece a colombianos y cómo pueden irse para allá

Según la medición del Índice de Desarrollo Humano realizado por la ONU, se ‘rankea’ a Nueva Zelanda como el noveno mejor país del mundo para vivir.



Por medio de una encuesta anual, que evalúa indicadores de bienestar social y económico de 187 países, se logró apreciar que el país oceánico ofrece una calidad de vida óptima.



Por parte del gobierno neozelandés se han implementado estrategias para invitar a ciudadanos de todo el mundo a compartir su cultura, siempre con la intención de contribuir más al territorio nacional.



‘Education New Zealand’ es una agencia gubernamental que se encarga de la educación internacional ofertada por el estado neozelandés. En diálogo con EL TIEMPO, Javiera Visedo, directora de Educación para Chile y Colombia, explicó las ventajas de comprometerse a estudiar en el extranjero y, también, dio a conocer algunos retos.



Visedo afirmó que uno de los enfoques más importantes es el de incentivar a los ciudadanos colombianos a animarse a estudiar en Nueva Zelanda. Una de las razones es porque “en los últimos dos años se ha ido posicionando como un destino atractivo para ir a estudiar”.



Uno de los enfoques más importantes es el de incentivar a los ciudadanos colombianos a animarse a estudiar en Nueva Zelanda. Foto: iStock

Según la agencia en un comunicado de prensa, “Nueva Zelanda fue clasificado como el de mejor desempeño en las calificaciones mundiales que miden la contribución de las universidades a la construcción de un mundo mejor. El país obtuvo un puntaje promedio de 87,6 de 100 puntos posibles en el Ranking de Impacto de la Educación Superior del Times”.



"Las ocho universidades públicas del país se encuentran en el 3 por ciento de las mejores del mundo. Según la prestigiosa lista de World University", aseguran.



“Este país pequeño, de 5 millones de habitantes, ha logrado posicionar el sistema educativo como uno sólido que prepara a los estudiantes para el futuro. Entrega no solamente conocimiento, sino también habilidades para enfrentar este nuevo mundo, sobre todo desde hace un año atrás, con lo que estamos viviendo”, aseguró la directora.

Intercambio cultural

"Si bien la cultura neozelandesa es anglosajona, tiene una mezcla con lo maorí, que es la etnia indígena de Nueva Zelanda", dijo Javiera Visedo. Foto: iStock

“Hay una cálida bienvenida a los colombianos”. Visedo explicó que no solo se busca fomentar ir a estudiar, sino que las personas que asistan “también sean un aporte”, pues el intercambio cultural ofrecido podría llegar a ser muy enriquecedor.



“Esa interacción cultural que se produce no solo beneficia a los estudiantes colombianos, sino que también a otros que son nativos o también a las personas de las más de 90 nacionalidades que estudian allí”, puntualizó.



Si bien la cultura neozelandesa es conocida como anglosajona, su identidad se basa en la cultura maorí,

TWITTER

“Si bien la cultura neozelandesa es conocida como anglosajona, su identidad se basa en la cultura maorí, quienes son los 'tangata whenua' (pueblo de la tierra, en español), el pueblo indígena, de Aotearoa, Nueva Zelanda. Actualmente más de 200 culturas viven en la ciudad de Auckland, lo que lo hace diverso en todo sentido”, explicó la directora, quien señaló que la diversidad maorí es muy similar a la latina en la conformación de grupos.



Requisitos

A veces una de las limitaciones para tomar la decisión de estudiar en otro país es la barrera del idioma. Sin embargo, como explicó la directora de la agencia, “el nivel de inglés va a depender de lo que se esté buscando hacer en el país”.



“Si se quiere mejorar el inglés, hay que tener una base del idioma y se puede hacer un curso en territorio neozelandés”, indicó.



Visedo aseguró que es recomendable tener conocimientos previos para facilitar la estadía durante los primeros días.



Es posible encontrar ofertas en varios niveles educativos, desde primaria, básica secundaria, programas universitarios y hasta posgrados. “Los estudiantes que inician los ciclos desde el colegio no solo adquieren conocimientos sino que tienen la oportunidad de mejorar el inglés”, aseguró la directora.



Cuando se quiere acceder a programas académicos más avanzados, como pregrados, especializaciones, maestrías o doctorados, sí es requisito presentar uno de los exámenes internacionales del idioma: el IELTS o el TOEFL.



Es posible encontrar ofertas en varios niveles educativos, desde primaria, básica secundaria, programas universitarios y hasta posgrados. Foto: iStock

“Lo que le venimos recomendando a nuestros estudiantes y candidatos es que aprovechen este año de pandemia para tomar cursos en línea y aprovechar las herramientas que permitan practicar el inglés”, puntualizó Visedo.



Es importante tener en cuenta que tomar la decisión de ir a estudiar al país significa tener una planeación rigurosa.



“Por medio de nuestra página web: ‘www.studyinnewzealand.govt.nz/’, invitamos a que investiguen las ofertas académicas, las ciudades, que conozcan las universidades, colegios, institutos y que comiencen a planificar el viaje para su educación”, afirmó.



Cuando se comiencen a evidenciar cambios por las vacunas se podrá acceder a la realización de los trámites de documentos

TWITTER

Vale resaltar que, si se quiere aplicar a un programa educativo de más de tres meses, se debe tener una visa de estudiante.



Por el momento, debido a las medidas y protocolos que continúan por la pandemia, no es un proceso fácil de llevar a cabo, sin embargo, cuando haya cambios por el avance de la vacunación en ambos países se podrían reanudar los trámites de documentos sin mayor dificultad.



La mayoría de los programas que se ofertan permiten que el estudiante pueda trabajar para ayudar a costear sus gastos. Para ello, se debe hacer el debido proceso de investigación en la página web.



Es muy importante tener en cuenta un orden del plan que se espera cumplir y, de este modo, estar al día con la documentación para acceder a algunos de los programas. Foto: iStock

Allí se podrán obtener los documentos necesarios, los cuales varían dependiendo el visado y el programa.



También se debe enviar un comprobante de solvencia económica en el cual se confirme que el estudiante puede mantener sus gastos en territorio neozelandés sin necesidad de trabajar.



“Los estudiantes internacionales pueden trabajar en Nueva Zelanda, pero es importante que cuenten con este respaldo económico porque no siempre se encuentra el trabajo de manera inmediata”, explicó Visedo.



Se debe tener el pasaporte al día, una carta de aceptación, una confirmación de pago del programa académico y, dependiendo la carrera, también contar con exámenes médicos.



“Lo importante y el gran consejo que les extendemos es la preparación. No es que se aplique un día y al otro ya te vas”.



Es muy importante tener en cuenta un orden del plan que se espera cumplir y, de este modo, estar al día con la documentación para acceder a algunos de los programas.



Medidas por el covid-19

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Nueva Zelanda ha reportado poco más de 2.400 casos de coronavirus. Foto: iStock

“En estos momentos no se puede ir a Nueva Zelanda, continúan con las fronteras cerradas. Pero estamos ansiosos por empezar a realizar los intercambios de estudiantes internacionales”, informó la directora.



El país oceánico ha sido de los territorios con mejor manejo de la pandemia. En un informe de Education New Zealand se afirma que, por medio de la estrategia gubernamental ‘Go early and go hard’, se actuó “a tiempo y de manera contundente para detener, controlar y hasta llegar a eliminar, por temporadas el covid-19 dentro del territorio. El instituto Lowy, de Sydney, realizó un estudio en el cual evaluaron el comportamiento y la respuesta de 98 países frente a la coyuntura sanitaria y Nueva Zelanda fue calificado como el mejor”.



Según el reporte de la Universidad Johns Hopkins, Nueva Zelanda ha reportado 2.417 casos de coronavirus y cerca de 26 muertes. Esta es una cifra bastante baja en comparación al resto de países.

Más razones para visitar Nueva Zelanda

"(Nueva Zelanda) es una sociedad que ofrece grandes oportunidades y posibilidades para el futuro". Foto: iStock

Desde Education New Zealand se extiende la invitación para conocer el territorio oceánico con ventajas significativas.



Según el informe “Nueva Zelanda lleva más de una década figurando como uno de los países más pacíficos del mundo”.



“En el índice de Paz Global que realiza el Institute for Economics & Peace, obtuvo una puntuación de 1.198 en el año 2020, mejorando su calificación respecto al año 2019 cuando obtuvo 1.221“, confirmó la agencia.



Las locaciones con las que cuenta Nueva Zelanda lo han convertido en un centro fantástico para el rodaje de grandes películas

TWITTER

Además, para los amantes del paisajismo y el cine, “las locaciones con las que cuenta Nueva Zelanda lo han convertido en un centro fantástico para el rodaje de grandes películas”.



“Son varios los cineastas, productores y empresas que realizan proyectos en Nueva Zelanda. La animada ciudad de Wellington es el corazón de la industria cinematográfica y los efectos visuales no solo del país, sino del mundo”, aseguró la directora de la agencia.



“(Nueva Zelanda) es una sociedad que ofrece grandes oportunidades y posibilidades para el futuro”. Por lo tanto, extienden la invitación para sumarse a vivir una experiencia enriquecedora en este territorio.



Tendencias EL TIEMPO