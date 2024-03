¿Se puede utilizar la avena como un abono para las plantas? Le contamos

Tener plantas en su hogar o en el patio de su casa es toda una responsabilidad, puesto que debe estar pendiente de que tenga la suficiente agua, que la luz solar no la seque, que no se le suban algunas plagas que la enfermen, entre otras cosas.

Si desea que las flores de su casa florezcan, se mantengan fuertes y sanas, puede aplicar algunos abonos que se venden en los sitios especializados para la jardinería o para su economía realice un fertilizante natural.

Uno de los ingredientes que le puede ayudar para brindarle los nutrientes necesarios a sus plantas es la avena, que es rica en potasio y fósforo, dos macronutrientes que pueden ayudarle al crecimiento de sus flores, de acuerdo con ‘Gastrolab’.

Así puede hacer un abono casero con avena



Para esta preparación necesita 50 gramos de hojuelas de avena trituradas, medio litro de agua al clima y un recipiente con tapa para que reserve el abono. Primero, asegúrese de que el recipiente esté completamente limpio, para que no se mezcle con otros componentes, según ‘Gastrolab’.

Luego, vierta la cantidad de agua indicada dentro de una botella o cualquier bowl que tenga la suficiente capacidad para la cantidad del líquido. Tras esto, vierta los 50 gramos de avena dentro del recipiente, de acuerdo con el canal de YouTube ‘La abuelita Ofelia’.

Selle muy bien la tapa para que pueda mezclar muy bien todos los ingredientes, debe quedar un color blanco luego de revolverlo. Al finalizar, ubique la preparación en un lugar fresco y déjela reposar durante 24 horas.

Cabe destacar que este abono funciona para las plantas de flores, las suculentas, pequeños arbustos como el del romero y cualquier especie de jardín, puesto que contiene potasio, calcio y fósforo, según el canal de YouTube que se especializa en el cuidado de las matas.

Tras las 24 horas, solo debe destapar el envase y comenzar a regar con un chorrito del fertilizante a la tierra en la que están enterradas sus plantas. Este proceso lo debe realizar cada siete días para que obtenga el resultado deseado.

Este ingrediente no atrae a las plagas como las hormigas o diferentes tipos de mosquitos, por lo que no debe preocuparse al aplicarlo. Además, no necesita gastar mucho dinero para prepararlo y nutrir sus matas.

Agua de avena cruda para sus plantas

