¿Cómo puede manejar el estrés cuando se organiza un matrimonio? Le contamos

Uno de los momentos más importantes para algunas personas es el día de su boda, puesto que no solo van a unir su vida a la persona que más aman, sino que quieren que ese momento sea perfecto e inolvidable.



Sin embargo, al momento de organizar este evento, muchas personas se estresan precisamente porque quieren que todo salga bien y que ellos y los invitados se sientan en un lugar y momento mágicos, lo que lleva a meses, semanas y días de organización ya sea de manera personal o con un planeador de bodas.

Existen algunos consejos que expertos brindan para evitar que ese estrés y afán de la organización se convierta en una emoción poco saludable, por lo que aquí le tenemos algunos de ellos.



Es normal que el afán de saber qué personas invitar, el lugar, los vestidos, las invitaciones, el menú, el viaje de luna de miel, el papeleo causen angustia en los novios, sin embargo, cuando este sentimiento se convierte en ansiedad puede tornarse peligroso.



Cabe recordar, según el portal ‘Psico Global’, el estrés es una reacción, mayormente física en el organismo ante un estímulo específico, mientras que la ansiedad lleva a algo más profundo que se ve por medio de sintomatología física y cognitiva.



La ansiedad puede llevar pensamientos obsesivos, irritabilidad, pesimismo, entre otros.



También pueden presentarse síntomas como:

Problemas para dormir: es posible que experimente problemas para conciliar el sueño, por los constantes pensamientos en la organización del evento, así como también, puede dormir, pero ese sueño no es de calidad y se despierta varias veces. Agotamiento: el llevar su rutina normal y también encargarse de los detalles de su boda, puede causarle agotamiento crónico. Aislamiento social: puede ocurrir que esté dejando de lado reuniones con amigos y familiares para dedicarse únicamente a la organización de la boda. Irritabilidad: cuando todo lo que lo rodea le causa molestia-

Para gestionar estas emociones malsanas existen algunos tips que usted puede tener en cuenta, como por ejemplo concentrarse en el pensamiento de qué su boda no es el momento para complacer a los demás, sino el instante que va a vivir junto a su pareja.



No es posible controlarlo todo, puesto que hay factores externos que no se pueden controlar y así evitar sentirse frustrado.



Estructura sus pensamientos y evite tener algunos de estos que sean negativos.



Recuerde que los protagonistas del evento son usted y su pareja. No se abrume con los consejos de otros. Foto: iStock

Asimismo, dedique ese tiempo a usted mismo, no olvide sus necesidades y cuidados y los de las personas cercanas a usted. No deje de lado las actividades que le causan alegría y satisfacción.



Por otra parte, recuerde que el descanso es fundamental para su salud y aunque los días previos a la unión pueden generarle angustia, es importante fijar horarios para dormir. Esto le ayudará a tener un sueño de calidad.



Aunque la organización de un evento de esta magnitud requiere su atención, deje tiempo para compartir con los demás, no se olvide sus amigos, su familia y programe encuentro con ellos. Estos momentos también le pueden ayudar a olvidar por un momento las preocupaciones o para desahogarse de sus inquietudes.



Otro consejo es que priorice los pendientes y lo que puede hacer otra persona deléguelo.



Recuerde que ese día los protagonistas van a ser usted y su pareja, por lo que no es necesario estar recibiendo opiniones de los demás, usted organice lo que cree que está bien y que sea lo más conveniente.

