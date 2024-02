¿Cómo puede comprobar la pureza del agua que sale del grifo?

El hecho de ver agua no significa que en todos los casos pueda consumirla, para saber si puede beberla debe prestar atención a su nivel de pureza y es adapta para consumir, pues si la toma sin saber puede enfermarse con algún agente contaminante que pueda causar daños al organismo.



Uno de los métodos más sencillos es observar su color, pues si no está del todo transparente, tiene alguna nube de polvo o precipitación en el fondo, se recomienda que no beba del líquido.

Según el portal 'Irima Fonlanilla', en el caso de las casas, la calidad del agua del grifo tiene que ver con 4 puntos: la dureza del agua, los tratamientos químicos a los que se expone para potabilizarla, el estado de las tuberías por dónde pasa hasta llegar a nuestro grifo y de los depósitos o cisternas donde se almacena



Para estar seguro de que puede tomar el agua que sale de su grifo, puede tener en cuenta estos trucos caseros.

(No deje de leer: Llegada de agua amarilla a hogares de Bogotá, bajo la lupa de la Superservicios).

Llene un vaso de agua y añádele azúcar

Llene el vaso de cristal completamente con agua y añádale una cucharada sopera de azúcar. Déjela reposar durante 24 horas y compruebe el estado del agua. Si después de este tiempo la ve con un color blanco, significa que su hogar no goza de niveles óptimos de calidad y pureza.



En este caso deberá tomar medidas con la instalación de sistemas de filtrado. Lo ideal es que el azúcar se haya disuelto por completo y el agua siga transparente.

Compre un kit de evaluación de pureza del agua

Puede adquirí kits específicos para el análisis profundo. Estos puede encontrarlos en las ferreterías o un precio muy variable, pues depende del nivel de precisión que desea obtener.



(Lea también: La razón por la que están abriendo hidrantes de agua en Bogotá: Acueducto hace llamado).



Así podrá conocer la dureza específica del agua y la cantidad de minerales, como el cloro y los nitratos, a través de un proceso sencillo.

Tomar agua sin saber si está contaminada puede hacer que se enferme. Foto: iStock

Observe un vaso de cristal transparente con agua

Llene un vaso de cristal con agua de su casa, al ponerlo contra luz para observar las partículas que tiene. En caso de no tener nada significa que su agua está completamente limpia, pero si tiene partículas de color blanquecino u oscuras que flotan o que se acumulan en el fondo del vaso, se recomienda no tomar y comprar un filtro para el grifo.



Otra forma de mirar la calidad es oliéndola, el agua pura no tiene olor, es decir, que es inodora. Pero si nota que tiene un olor a cloro, a lejía o cualquier cosa que resulte desagradable, es indicador de que no es apta para el consumo directo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

