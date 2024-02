¿Cómo preparar té de matcha para adelgazar? La receta correcta para lograrlo

El té matcha es preparado con la planta de Camelia sinensis molida, la cual se ha utilizado desde tiempos ancestrales y necesita de un gran cuidado para que se puedan concentrar los aromas. Sus hojas se extraen a mano y tiene diversos beneficios para la salud, según ‘CuídatePlus’.



Contiene catequinas, fibra, vitamina C, selenio, cromo, zinc, magnesio, clorofila, entre otros componentes que lo hacen un perfecto antioxidante. Sin embargo, también tiene cafeína, por lo que se recomienda regular su ingesta para que no tenga problemas de insomnio o ansiedad.

No obstante, es este ingrediente el que ayuda al aumento del metabolismo, lo que quiere decir que incrementa la quema de las calorías que hace su cuerpo de manera natural y ayuda a reducir la grasa de la zona abdominal, de acuerdo con la página web ‘Matcha México’.



La catequinas, un componente concentrado en el té matcha, también cumplen un papel fundamental, puesto que pueden prevenir el sobrepeso y obesidad.



Receta con té matcha



Si bien la manera más popular de consumir esta bebida es diluyendo en agua o en un vaso de leche vegetal, también la puede preparar en diversas recetas como licuados, yogures, postres, entre otras opciones.



Según ‘Business Insider’, para adelgazar se recomienda que lo prepare de la siguiente manera: en una taza debe añadir una cucharada del té de matcha, luego debe agregar 60 mililitros de agua a 80 grados, debe tener cuidado de que no llegue al punto de hervir, puesto que puede dañar la preparación.



Luego, mezcle muy bien para que no le queden grumos durante unos 40 segundos o un minuto. Durante ese tiempo podrá observar cómo se forma un poco de espuma en su superficie y finalmente termine de llenar con más agua el recipiente en el que lo está preparando.



Se recomienda que se tome el té 30 minutos antes de hacer ejercicio. Después de la comida puede ingerir de dos a tres tazas, si lo desea tomar con leche no le agregue azúcar y debe fijarse en si es orgánico o no, pues los conservantes pueden hacer que suba de peso, según ‘Matcha México’.



Cabe destacar que los efectos varían entre cada persona, por lo que no se tiene una estadística que pueda asegurar cuánto podría disminuir con el consumo del matcha, además debe acompañarlo con una dieta balanceada y consultar con su nutricionista si puede tomar este producto.

