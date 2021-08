Marbelle y la sorprendente pérdida de peso de estos famosos colombianos

La obesidad es una enfermedad que puede traer consecuencias irreparables en la vida de las personas. Conscientes de esto, varios famosos colombianos decidieron ‘borrar’ los kilogramos de más que les marcaba la báscula.



¿Cómo bajaron de peso? A continuación sus historias.



(Le puede interesar: Así se veían en su juventud los famosos finalistas de MasterChef).

Marbelle

Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle, continúa en la mente de los colombianos debido a su música y a su reciente participación en el programa ‘MasterChef’.



Su transformación física es notoria.



Algunos de sus seguidores creían que tomaba y promocionaba unas pastillas para adelgazar. No obstante, todo se trataba de una estafa.



En el 2019, Marbelle desmintió la información y reveló cómo bajó de peso.

“Sí ha habido un cambio en mi imagen y he bajado más de 30 kilos de peso, pero no tiene nada que ver con unas pastillas. Yo me sometí hace un año a una cirugía bariátrica, al ‘bypass’ para ser más exactos. Ese fue mi tratamiento. No he consumido ningunas pastillas, no recomiendo ningunas pastillas”, le dijo al programa ‘Lo sé todo’, del 'Canal 1'.



Según el portal de ‘Mayo Foundation for Medical Education and Research’, con el ‘bypass’ se crea una bolsa que se conecta al intestino delgado. Así, “los alimentos ingeridos entrarán en esta pequeña bolsa del estómago y, a continuación, directamente en el intestino delgado”.

Mauricio Vélez

El presentador y actor pesaba 132 kilos.



“Algunas personas le preguntan a Claudia, ¿te casaste con Mauricio cuando él era gordo? Nos da mucha risa que la gente piense eso”, recordó recientemente en una foto junto a su esposa, que compartió en redes sociales.

Al parecer así fue, pues la pareja celebró 14 años de casados.



La figura de Vélez era característica para sus actuaciones en televisión. Este actor participó en series como ‘El cartel de los sapos’ y ‘Las muñecas de la mafia’.



(Siga leyendo: Epa Colombia y más famosos colombianos condenados por la justicia).



“Yo no tenía pensado adelgazarme porque prácticamente todo lo que había hecho en televisión era ser el gordo buena persona, el gordo traqueto…siempre tenía un papel de gordo”, recordó en entrevista para ‘The Suso's Show’.

Sin embargo, Vélez se preocupó cuando nació su segundo hijo, Jerónimo, pues ya no se sentía saludable.“Dije ‘hay que hacer algo al respecto’. Me hice una manga gástrica, donde le reducen a uno el tamaño del estómago para que coma menos. Me adelgacé 37 kilos”.

J Balvin

A sus 36 años, José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo de la música como J Balvin, es uno de los mayores exponentes del género urbano a nivel internacional. De hecho, la revista estadounidense ‘Time’ lo posicionó entre las 100 personas más influyentes del mundo durante 2020.



Balvin cambió físicamente antes de alzar vuelo como cantante.

“Llegué a pesar 125 kilos y sufrí de sobrepeso un tiempo atrás (…) Aunque ustedes ven a los artistas muy seguros, muchos vivimos inseguridades también", comentó al medio mexicano ‘Informador’.



Eso le acarreó una serie de burlas de personas cercanas. No obstante, el paisa enfrentó sus miedos y se sumergió en el ejercicio para estar más saludable.

“Decidió hacer mucho ejercicio, recuerdo que tomaba mucha agua y cada semana tenía un menú diferente. Su dieta consistía en no comer nada de grasas ni mucho menos dulces, su secreto siempre fue que todo lo toma con mucha responsabilidad”, reveló su madre Alba Balvin al medio ‘Basta’.



(Le recomendamos: J Balvin regresa a 'Fortnite': habrá un 'skin' del cantante colombiano).

La Gorda Fabiola

Fabiola Posada es una comediante, más conocida como “La Gorda Fabiola”, apodo que por muchos años hizo referencia a su peso.

“Mi trabajo en Sábados Felices apareció por ser “La Gorda Fabiola”. Me había metido en el corazón de un público colombiano que me amaba por ser gorda, que me veía hermosa, entonces, ¿qué problema había?”, narró al programa de televisión ‘La Red’.



Esta mujer se aceptaba así y no pensaba en los estereotipos. La palabra ‘dieta’ no estaba en su cabeza.

Tras ser diagnosticada con diabetes, comenzó a adelgazar hasta que llegó a los 89 kilos. No obstante, subió de peso nuevamente y cuando dio a luz a su tercer hijo, del comediante ‘Polilla’, alcanzó los 147 kilos.



“No podía ni siquiera levantarme de la cama. A ‘Polilla’ le tocaba jalarme para levantarme. Y, encima de eso, yo tenía un barrigón. Ha sido la única vez que me vi al espejo y no me vi bonita”, comentó.

Su amiga Lucero Gómez le recomendó hacerse la cirugía bariátrica. Lo hizo, a pesar del temor de morir en medio del procedimiento, y con ella evitó otros percances de salud. Bajó a los 90 kilos.



“Donde yo no hubiera bajado toda esa cantidad de kilos, me hubiera muerto con los infartos que me dieron”, sostuvo Posada en el programa citado.

Melissa Martínez

Es que te ves muy gorda y cachetona FACEBOOK

TWITTER

La presentadora barranquillera inició su carrera profesional como corresponsal. Incluso, viajó por el país como la ‘patrullera’ de ‘RCN’.



En sus inicios, oyó comentarios poco agradables de algunas personas sobre su apariencia física.



(Además: Greeicy Rendón estrenará nueva canción con Alejandro Sanz).



“Tuve mi primer casting para un medio internacional, en el 2006. (…) Hice el casting y me pidieron una prueba en un set de grabación. La persona que recibió el casting me dijo: ‘te habían seleccionado con tu primera prueba y con tu segunda no’”, contó en el programa ‘Confesiones’ de Patricia Pardo.



La presentadora pensó que no había resultado escogida por su poca experiencia, pues tampoco tenía mucha habilidad leyendo el ‘teleprompter’. No obstante, esa no era la razón.

#CambiaConVype Así como Melissa Martínez cambió 😍😍😍 Por favor, cambien así. pic.twitter.com/JEk695hhhW — HaTeismo (@Humor_Radical) October 27, 2017

“Es que te ves muy gorda y cachetona”, fue la respuesta que le dieron. En aquel momento, marcaba 100 kilos en la báscula.



Al ingresar a ‘RCN’ tomó la decisión de realizarse una intervención quirúrgica. No tenía los recursos suficientes para pagarla, pero el doctor le dio un plazo pues, le dijo que iba a ser famosa y quería ayudarla.



En la actualidad, se desempeña como comentarista deportiva en canales de talla internacional.

Más noticias

- Tarantino, Carriazo y otros famosos que fueron 'atormentados' por sus padres.

- Las parejas actuales de los protagonistas de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'.

- #HoraDeRegular, la campaña que pide regulación del cannabis en Colombia.

Tendencias EL TIEMPO