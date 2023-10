'La pobreza me está respirando en la nuca': Lorna Cepeda revela que estuvo endeudada

Lorna Cepeda, recordada por su papel de Patricia Fernandez, ‘La Peliteñida’ en la novela colombiana ‘Betty, la fea’, es recordada por los televidentes por su gran papel en la telenovela.



La actriz ya suma 25 años de carrera artística y ha participado en otras producciones como 'Chepe Fortuna', obras de teatro y cine. Sin embargo, hay un oscuro capítulo de su vida que hizo publico en el programa de 'Juanpis Gonález'.



En medio de su entrevista en este show de sátira, la actriz confesó que había pasado momentos económicos difíciles por la falta de empleo, incluso, que se había endeudado para poder pagar sus cosas.



El personaje de Lorna Cepeda se ha hecho viral en varias oportunidades por un meme de su representativa frase: "La pobreza le estaba respirando en la nuca, Marce", utilizada en la serie por su personaje Patricia.



En esta escena Patricia dice entre lágrimas: "No pague la tarjeta de crédito y me cancelaron. No se que voy a hacer sin una tarjeta de crédito, del club solo cuentas a través de los abogados. Esta situación la pobreza me está respirando que nunca, Marce".



La icónica frase se hizo casi real en la vida de Lorna, pues según contó, estuvo mucho tiempo sin trabajo y sin ingresos para solventarse.



“Tuve un momento difícil. Digamos que estuve sin trabajo, literal, por bastante tiempo, en verdad me endeudé, estuve en la inmunda”, incluso aseguró que le debía a la Dian porque tenía un mal contador, esto la obligó a vender su apartamento.





“De repente, me dijeron que yo debía y yo no sabía qué estaba debiendo. Y resulta que eran como muchos intereses, muchas penalidades. Una vez les dije: ‘Ustedes tienen que cobrarle mejor a la gente que debe muchísima más plata que yo’”, agregó.





En medio de su situación económica la actriz acudió a su fe y pidió a la Virgen de Guadalupe una oportunidad, que casi, caída del cielo, le llegó.



“Cuando Roberto Reyes, director de la producción, me preguntó que si tenía experiencia, yo le dije que sí, pero nunca había hecho nada”, comentó Cepeda



“Yo creo que hice sufrir a muchos en esa grabación, porque estaba muy perdida, tanto así que Silvia me dijo un día que yo debía tomar clases de actuación y me recomendó el lugar en donde ella estudiaba. Así conocí al maestro Alfonso Ortiz, con quien me formé durante casi cinco años y ahí empecé de verdad”, añadió.

