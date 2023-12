¿Cómo nació ‘La patadita de la buena suerte’ de Jorge Barón? Esta es la historia

Jorge Barón es una de las caras más reconocidas del entretenimiento en nuestro país, pues creó el programa 'El Show de las Estrellas', el cual se realiza desde mayo de 1969. Además, por su larga carrera en la televisión, en el 2022, recibió el Récord Guinness por ser el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo.

A lo largo de los años, Barón ha hecho que algunas frases que dice se vuelvan reconocidas como “agüita para mi gente” y “entusiasmo”, las cuales las usa para animar al público en los conciertos que organiza alrededor del país.



(Lea también: Video | Lanzacohetes explota en manos de reconocido 'youtuber': 'Debería estar muerto').



Asimismo, una de las acciones que lo ha caracterizado es la 'patadita' de la buena suerte', pues con esta ha logrado ‘bautizar’ a varios artistas colombianos y extranjeros en su carrera musical.



En un entrevista con la 'FM', el presentador recordó la historia detrás de su característico gesto.

“La patadita de la buena suerte me la dio Raúl Velasco, un gran amigo que ya falleció. Cuando fui a lanzar el libro “Mis primeros 40 años” a México, en su programa, para que me fuera bien en las ventas de mi libro, me dio la patadita", comentó.



La primera persona en recibir la 'patadita de la buena suerte' fue Marbelle. Esto sucedió un día que ella se estaba presentado en Girardot, Cundinamarca, y le comentó a Barón que ella "no se sentía bien" y que estaba muy nerviosa.



(Le puede interesar: En qué consiste la práctica japonesa para recargar energía desde cualquier lugar).



"Entonces me acordé de la frase de mi amigo y le di la patadita de la buena suerte y eso fue una locura. Marbelle se creció y el público se enloqueció y fue una presentación memorable esa tarde en Girardot", le contó al mismo medio.

Luego de un tiempo, Barón fue criticado por un famoso periódico del país por darle su 'patadita' a las mujeres invitadas a su programa. Por esta razón, decidió cambiarla por un 'beso de la suerte'.



"Leí el artículo y le di toda la razón al periodista y dije a las mujeres no se les puede dar pataditas, a ellas se les da amor, cariño. Entonces, desde ahí, a las mujeres les doy el 'besito de la buena suerte' que tiene el mismo efecto que la patadita", aseguró.



Por el programa del presentador han pasado varios artistas colombianos como J Balvin, Karol G, Maluma, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, entre otros grandes cantantes del país y da la causalidad que todos ellos se han vuelto grandes artistas y hoy en día son reconocidos internacionalmente.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Explicación de la iglesia de por qué este 24 de diciembre hay que ir dos veces a misa

Cómo hacer el ritual de Año Nuevo de las joyas en la champaña y para qué sirve

El actor Gary Oldman contó cómo 'Harry Potter' salvó su vida en sus momentos más bajos