En el marco del lanzamiento de su última canción, 'Used to be young', Miley Cyrus recordó cómo conoció a Liam Hemsworth y la conexión que se creó entre los dos, durante el rodaje de ‘The last song’, que terminó en una relación amorosa de 10 años.

Como promoción de su más reciente éxito, la artista publicó una serie de videos cortos en TikTok, donde habla de los eventos más significativos de su vida hasta el momento y en relación a la temática de la canción.



Allí hace referencia a un alma que en sus años de juventud era intrépida y arriesgada, pero con el paso del tiempo sus aventuras se volvieron vestigios que la cambiaron y le permitieron crecer.



"Sé que solía estar loca. Sé que solía ser divertida. Dices que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven. Me dices que el tiempo me ha cambiado, está bien, he tenido una buena racha. Sé que solía estar loca, eso es porque solía ser joven", dice el estribillo principal de la canción.



En ese sentido, la estadounidense ha comentado en sus clips los momentos más relevantes que han marcado tanto su vida como su carrera y que la ubicaron de alguna manera en el ojo público.

¿Cómo se enamoró de Liam Hemsworth?

Es allí que, en la parte 20 se remonta al 2008, cuando conoce a su actual exesposo en la grabación de 'La última canción', y donde protagonizan a un par de adolescentes enamorados que terminan por superar la ficción y convierten su relación en una realidad.



La película de Disney tenía a su interprete estrella con Miley, pero faltaba su compañero de set para darle vida a la historia de amor entre la joven, que no lograba superar la separación de sus padres y que debía afrontar un gran cambio al mudarse de ciudad, y el chico que le ayuda a adaptarse a su nueva vida.

“En 2008, necesitaba hacer otro largometraje para Disney y no quería que fuera una parte de Hannah Montana. Una vez que escribimos el guion, llegó el momento de audicionar a todos los chicos que interpretarían a Will, mi novio en la película. Lo habíamos reducido de miles a los tres finalistas, y Liam formaba parte de ellos", señala la artista.



Es allí, que los dos crean una gran conexión que luego no pueden disimular y que generó una versión totalmente verídica del 'film' estrenado en 2010.



“Creo que uno de los elementos que hizo que esa película se sintiera tan especial fue ver a dos personas muy jóvenes enamorarse la una de la otra, lo que estaba sucediendo en tiempo real y en la vida real, por lo que la química era innegable. Ese fue el comienzo de una larga relación de 10 años”, expresó Cyrus al finalizar el clip.



Aunque en un principio su romance fue uno de los favoritos de Hollywood y su matrimonio auguraba un buen comienzo, en 2018 la pareja se separa tras atravesar varios sucesos que catapultaron su relación como el incendió de su casa en Malibú, de acuerdo con 'Vogue'.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

