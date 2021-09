¿Cómo mejorar el desempeño sexual en todas las edades?

¿Tienes varias preguntas sobre el desempeño sexual, pero no has encontrado el momento o la persona adecuada para hacerla? No te preocupes, el próximo jueves 30 de septiembre es tu oportunidad.



Si eres suscriptor digital de EL TIEMPO puedes participar en la charla con Ezequiel López Peralta, experto en sexualidad y reconocido por ser autor de varios libros y por el podcast ‘Sexo en tu oído’.

Lo único que tienes que hacer es inscribirte en este enlace https://cafeeneltiempo.questionpro.com/ , en el que también puedes dejar consignadas algunas de tus preguntas.



La charla sería el jueves 30 de septiembre a las 5:30 de la tarde vía streaming, así que no importa la ciudad o el lugar donde estés.



El tema de cómo mejorar nuestro desempeño sexual en todas las edades y con el paso de los años fue escogido por ustedes a través de un sondeo que realizó esta casa editorial.



Más de un 45 por ciento de quienes participaron en ese sondeo escogieron de manera proporcionalmente mayoritaria esta propuesta.



Esta charla hace parte de ‘Un Café en El Tiempo’, un espacio de diálogo entre ustedes, apreciados suscriptores digitales, y los editores de esta casa editorial que todos los días trabajan en producir información relevante, oportuna y exclusiva.



EL TIEMPO te enviará a través de correo un enlace para que te puedas conectar a la transmisión de este evento y participar con tus preguntas y comentarios.



El pasado 27 de mayo realizamos nuestra primera charla con el editor político de El Tiempo, Armando Neira, y varios de nuestros suscriptores digitales tuvieron la oportunidad de conversar con él sobre el impacto de las marchas del paro nacional y las posibles soluciones.



El 24 de junio, Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, compartió con un amplio grupo de suscriptores digitales su visión del narcotráfico, la corrupción y otros escándalos.



El 29 de Julio, el editor de deportes, Gabriel Meluk, conversó con nuestros suscriptores digitales sobre el desempeño de Colombia en los juegos olímpicos.



Y el 26 de agosto, Mauricio Rodríguez y José Ignacio López sobre en qué invertir el próximo año.



‘Un café en El Tiempo’ será un espacio permanente para nuestros suscriptores, el cual realizaremos de manera mensual y después quincenal para acercarnos mucho más, conocer sus puntos de vista, sus inquietudes y sugerencias y, por supuesto, para compartir un humeante y rico café.



Así que sí quieres participar ingresa a este enlace y regístrate para encontrarnos este 30 de septiembre a las 5:30 de la tarde.



EL TIEMPO