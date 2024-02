¿Cómo luce hoy en 2024 Ricardo Jorge, 'el corresponsal' de los mundiales?

Seguramente se acuerde del corresponsal 'Ricardo Jorge', pues fue un personaje creado por el banco Davivienda para hacer algunas promociones en el mundial de Sudáfrica 2010 y en Brasil en 2014.



Estas mostraban a un periodista que siempre estaba en el lugar equivocado y le ocurrían diferentes eventos desafortunados, los cuales hacían reír a los televidentes y por eso se volvió tan popular.

Detrás de ese icónico personaje está el actor y cantante Julián Orrego, quien es vocalista de las bandas de música rock ‘Rocka’ y ‘El Siete’, la cual se desintegró. En una entrevista en ‘Blue Radio’, el artista comentó que este papel llegó como algo inesperado.



“Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (…) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado, ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo ganó, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, reveló.



Aunque este personaje fue muy popular, el banco decidió no utilizar al personaje en el mundial de Rusia 2018. Sin embargo, recientemente, Orrego volvió actuar y suele hacer cortos videos para diferentes marcas.

¿Quién es Julián Orrego?

Orrego, de 42 años, también ha participado en diversas series y telenovelas como 'Cumbia Ninja', 'Brothers and Sisters', 'NP&', 'La Teacher de Inglés', 'El Secretario', 'Los Canarios' y 'La ruta de la coca'. También llegó a la pantalla grande en la pelicula 'Pa ¡Por mis hijos lo que sea!' y 'Mi gente linda, mi gente bella'.



Por otro lado, otra de sus grandes pasiones es la música y lo largo de su vida ha hecho parte de diferentes bandas. “El amor por la música nace desde muy pequeño, es algo de lo cual estoy muy agradecido. Desde chiquito tuve ganas de actuar, cantar, de escuchar música, siempre la música estaba ahí y gracias a Dios y a eso, pues estamos aquí hoy en día”, comentó en una entrevista con el medio 'El Punto'.



Con su banda 'Rocka', Orrego se ha presentado en festivales y ha tocado con bandas internacionales. En el 2022, tuvo la oportunidad de presentarse en el Jingle Bell Rock de 'Radioacktiva' en el Movistar Arena.

Con lo que respecta a la actuación, Orrego le comentó al mismo medio que 'el Corresponsal' le abrió diferentes puertas. “Tuve la oportunidad de interpretarlo, me gané un casting entre mucha gente. Luego ya vinieron todas las cosas mías personales que hicieron nutrir, crecer y hacer volver mucho más real el personaje. Esto para mí fue una felicidad muy grande y para toda la gente que me apoyaba”, afirmó.



Por último, comentó que se siente muy orgullo de haber hecho este papel, el cual siempre va a estar en su memoria y se siente muy agradecido en la vida por él.

