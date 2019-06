¿Cómo la superstición influye en la vida de las personas?

Las personas crean una serie de normas de comportamiento a partir de los eventos que viven a lo largo de sus vidas, convirtiéndose en supersticiosas con relación a sus conductas.



Esa fue la conclusión a la que llegaron Erol Akçay y Bryce Morsky, dos biólogos teóricos de la Universidad de Pensilvania, en un informe que llamaron ‘Evolución de las normas sociales y equilibrios correlacionados’.

¿Qué hicieron?

Para su investigación, Akçay y Morsky aplicaron la teoría de juegos, “que intenta predecir cómo las personas interactuarán y tomarán decisiones en un entorno social”.



“Consideraron específicamente lo que se conoce como equilibrios correlacionados, escenarios en los que a todos los actores se les dan señales correlacionadas que dictan su respuesta a cualquier situación dada”, informó la Universidad.



Los biólogos encontraron que “los individuos son racionales y no siguen una norma a ciegas. Solo lo hacen cuando sus creencias hacen que parezca beneficioso. Cambian sus creencias imitando las creencias de personas exitosas”.

Las personas no siguen una norma a ciegas. Solo lo hacen cuando sus creencias hacen que parezca beneficioso. Foto: 123rf

Los resultados

En declaraciones recogidas por la Universidad de Pensilvania, Morsky explicó como las vivencias influyen en la creación de supersticiones.



“Cuando están frente a algún evento, los individuos piensan en cómo se deben comportar. Con el tiempo, si tienen éxito en usar x o y estrategia en x o y situación, la pueden adoptar como un comportamiento constante”, dijo.



Explicado un poco más claro, esas supersticiones frente a los hechos diarios son las que generan la creación de nuevas normas sociales.



“Donde nadie tiene un sistema de creencias particular puede surgir un conjunto de creencias y, de ellas, un grupo de comportamientos coordinados", resaltó Akçay.



Otra conclusión importante fue que si bien hay normas de comportamiento que se cambian por las supersticiones, hay otras “normas evolutivamente estables”, que son las más coherentes de las personas y “las que coordinan el accionar individual”.



"Todas las creencias de comportamiento son supersticiones inventadas, pero se vuelven reales porque todo el mundo las sigue y así se crea una realidad social”, cerró Morsky sobre su trabajo, que fue publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences of United States.



