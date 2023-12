Cómo los arándanos rojos pueden ayudar a tratar infecciones urinarias

Los arándanos son considerados un superalimento por la gran cantidad de nutrientes y beneficios que pueden aportar al organismo.



Estos tienen vitamina C, fibra y magnesio, los consuma en su estado natural o deshidratados.



Existen arándanos azules y rojos y estos últimos son recomendados por varios expertos de la salud para aquellas personas que sufren de infecciones urinarias.

De acuerdo con el portal Elsevier la ingesta continua de arándano puede ayudar a prevenir las infecciones del tracto urinario, especialmente en mujeres y pacientes a los cuales se les debe hacer cateterismo continuo.



Dado suelto contenido de ácido hipúrico y protociannina estos pueden ayudar a reducir la capacidad de la bacteria e coli para adherirse al urotelio vesical.



(Lea más: Los 10 beneficios de los arándanos en nuestra salud: ¿cada cuánto comerlos?)

Los primeros estudios acerca de la efectividad de los arandanos rojos en la prevencion de las infecciones urinarias se dio en 1984, los cuales señalaban la efectividad de sus propiedades para evitar que las bacterias como la escherichia coli, se adhieran al tracto urinario.



Los dos principales componentes del arándano que ayudan a prevenir que las bacterias se adhieran al tracto urinario son: un monosacárido de la fructosa y la proantocianidina.



Sin embargo hay que tener en cuenta que el beneficio del arándano no es para eliminar las infecciones urinarias sino en su prevención.



(Le puede interesar: Arándanos: ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene su consumo?)



El mayor limitante de su efectividad es que debe ser tomado por largos periodos.



En el mercado existen varias presentaciones concentradas de arándanos, entre las que se encuentran cápsulas, jugo, en polvo y deshidratados.



No existe una dosis recomendada para tomar el jugo de arándano y que se puedan aprovechar sus propiedades, no obstante, algunos expertos recomiendan que es necesario ingerirlo dos veces al día por tres a 12 meses.



Recuerde que ante cualquier síntoma de enfermedad, debe acudir al profesional de la salud y no automedicarse.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jugo de arándanos: ¿cuáles son los beneficios para la salud de tomarlo en ayunas?

Arándanos, ideales para prevenir el envejecimiento y otros beneficios

Arándanos y moras, entre las frutas más ricas en vitamina K: ¿por qué es importante?