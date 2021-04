¿Cómo le ponen el apellido a la gente en distintas partes del mundo?

Tradicionalmente en Colombia, el apellido del padre va primero que el de la madre. Y, aunque en la mayoría de países el orden de los apellidos es igual, hay casos en los que este tema se maneja de manera distinta.

Recientemente en el Senado se aprobó un proyecto de ley que busca que las parejas puedan acordar el orden de los apellidos de sus hijos libremente, como símbolo de igualdad entre los roles de la madre y el padre.



"Este es un reconocimiento a las labores de cuidado, a las labores de crianza de las mujeres en nuestro país y va más allá de una acción afirmativa; comienza a cambiar estructuras sociales dominantes en Colombia”, dijo María José Pizarro, autora de la iniciativa.



Esta propuesta puede generar curiosidad en cuanto a la asignación de apellidos en otras partes del mundo.



¿Cómo se apellidan en Japón, Rusia o Islandia? le contamos.

Japón

Los apellidos japoneses van primero que los nombres, según una tradición que se impuso hace más de un siglo. Además, las personas solo usan un apellido, que generalmente es el del padre.



A partir del 2020, este orden también se empezó a aplicar en los documentos oficiales escritos en lenguas extranjeras, pues, según ‘EFE’, antes se escribía

el nombre primero cuando no se usaba el idioma japonés.



#BuenosDiasATodos



Hoy es el Día de los Apellidos en Japón 🇯🇵 #苗字の日



El nombre japonés moderno completo o 人名 (jinmei) se compone de:



NOMBRE + APELLIDO.



Ej: RITSU + OKUMURA



Recientemente, el gobierno ha pedido que los medios occidentales adopten el orden tradicional. pic.twitter.com/A7CqxRTsva — Ritsu_Otakumura 👹 ❲オタク村•律❳ (@Ritsu_Okumura) September 19, 2019

En otros países asiáticos, como China y las dos Coreas, también se pone primero el apellido paterno que el nombre.



Por ejemplo, el líder norcoreano Kim Jong-un adoptó el apellido de su padre Kim Jong-il, al igual que sus hermanos Kim Jong-chul y Kim Yo-jong.

Rusia

La página web de ‘Vive Moscú’, empresa dedicada al turismo en Rusia, explicó que casi todos los apellidos rusos tienen dos formas: masculina y femenina.



A la forma femenina se le añade una ‘a’ al final del apellido, por lo tanto, si un hombre tiene como apellido Popóv, su hija o su hermana es Popóva.



Además, existe un apellido patronímico, que está conformado por el nombre del padre, y también tiene forma femenina (con el sufijo -ovna) y masculina (-ovich). Así, por ejemplo, se compone el nombre del presidente Vladimir Vladimirovich Putin, que es hijo de Vladimir Spiridónovich Putin.

El apellido Vladímirovich viene del nombre de su padre Vladímir, y se le agrega el sufijo -ovich. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Otros países, como Bulgaria y República Checa, también forman el apellido a partir del nombre del padre y tienen forma femenina y masculina.



Islandia

Según ‘La Vanguardia’, Islandia es uno de los países en donde es más complicado nombrar a las personas.



Al igual que en Rusia, los apellidos son derivados del nombre de pila del padre o la madre, con el sufijo -son (masculino) o -dottir (femenino). Sin embargo, los islandeses no pueden escoger el nombre de sus hijos libremente, sino que tienen que escogerlo de una lista.

En Islandia los apellidos están formados por el nombre del padre y se le añade la terminación -son (si es niño) y -dóttir (si es niña).#Islandia 🇮🇸 #Iceland #ISL pic.twitter.com/1hxA8D5nTG — Monedas de Colombia 🇨🇴 (@MonedasColombia) June 16, 2018

El listado está conformado por unos 2.500 nombres por género y, si una persona quiere proponer un nuevo nombre, tiene que llevarse el caso hasta el Comité para los Nombres de la nación nórdica, que decide si es aprobado o no.



Este Comité tiene como propósito proteger la lengua y el sistema patronímico.

Tailandia

El nombre en Tailandia se compone por el nombre de pila, el apellido o nombre de familia y el sobrenombre.



Según el medio de entretenimiento ‘Xiahpop’, generalmente el nombre y el apellido solo se utiliza en situaciones formales, ya que en la vida cotidiana se usa el sobrenombre.



Las leyes tailandesas dicen que el apellido debe ser único e inventado por cada familia, por lo que suele ser bastante largo, ya que debe ser totalmente original.



Curiosidad por saber como diran los locutores de GOL los nombres y apellidos de las jugadoras de Tailandia en el próximo Mundial de Francia pic.twitter.com/lzgzVQf0zy — Helena Sabate 🎀 🏳️‍🌈 (@yosoyhelena) June 1, 2019

Países en los que se puede elegir

De acuerdo con la 'Corporación de Radio y Televisión Española' ('Rtve'), en varios países europeos ya se puede elegir el orden de los apellidos de un hijo.



Por ejemplo, en Portugal, usualmente primero va el apellido de la madre que el del padre. Aunque, según ‘Europa Press’, el Código Civil de ese país establece que los padres pueden decidir el orden de los apellidos de su hijo, así no sigan la tradición.



Por otro lado, En Francia la tradición decía que los hijos adoptaban sólo el apellido del padre. Sin embargo, desde 2004, las mujeres tienen derecho a poner su apellido en sus descendientes, por lo que los padres pueden decidir el orden.



En el caso de Alemania, la ley de 1993 dictó que los padres pueden elegir cuál de los dos apellidos se usarán. Debe ser solo uno, pues no se permiten los apellidos dobles.



Finalmente, en Suecia, la pareja decide el orden de los apellidos, pero, si no hay acuerdo, se registra el apellido de la madre.



