'Yo nunca' es uno de los juegos más divertidos y reveladores para una tarde de amigos, consiste en levantar los cinco dedos de la mano y bajar uno por cada pregunta que las personas hayan hecho alguna vez en la vida.

El juego consiste en crear un círculo con el grupo de amigos de manera que todos puedan escucharse y observar las expresiones de los demás.



Los participantes tendrán que turnarse para hacer preguntas para conocer a las personas o descubrir sus más 'oscuros secretos'. Muchas veces este juego está acompañado de alguna bebida y cuando una persona baja el dedo o pierde, debe tomar de su bebida.



Cada jugador tendrá que pensar una pregunta o seleccionar unas de las que se pondrán a continuación y formular su frase iniciando con "yo nunca nunca".



Preguntas fáciles

Este juego se puede realizar para romper el hielo, si desea jugar con personas que acaba de conocer o con su familia, puede realizar las siguientes preguntas registradas originalmente en el portal 'mundo deportivo' y 'cosmopolitan', recuerde iniciar con "yo nunca"



-Nunca me he hecho un tatuaje

-Nunca me he hecho un piercing

-Nunca he dejado plantado a alguien en una cita

-Nunca me han puesto una multa por exceso de velocidad

-Nunca he hecho 'ghosting' a alguien

-Nunca he mentido para no ir a trabajar

-Nunca he dado un nombre falso

-Nunca he dejado a alguien por Whatsapp

-Nunca me he puesto enferma en el transporte público

-Nunca he mentido a alguien de esta sala



-Nunca he enviado un mensaje a un ex

-Nunca he mentido en una 'app' para ligar

-Nunca he robado en una tienda

-Nunca he besado al hermano de un amigo

-Nunca he orinado en la ducha

-Nunca me han echado de un bar o club

-Nunca he llorado por una película

-Nunca me he roto un hueso



Preguntas incómodas

Si ya tiene más confianza con su grupo de amigos y quiere conocerlos a otro nivel, estas preguntas son perfectas para desvelar sus más profundos secretos.



-Nunca he perdido el trabajo por haber salido de fiesta y bebido mucho la noche anterior.

-Nunca he trabajado borracho.

-Nunca he dicho que me gustaba mucho un regalo y luego lo he devuelto.

-Nunca he tenido una experiencia paranormal.

-Nunca he estado con un extraño.

-Nunca he consumido drogas.

-Nunca he hecho o recibido un baile erótico.

-Nunca envié una mensaje fuerte o descarado a la persona equivocada.



-Nunca he olido mi propia ropa interior para ver si está limpia o sucia.

-Nunca he robado nada en una tienda.

-Nunca he borrado una foto de una red social por no gustarme cómo salgo.

-Nunca he mentido a mis amigos.

-Nunca he entrado a una fiesta sin estar invitado.

-Nunca he recibido una bofetada en público.

Preguntas 'picantes' y 'hot'

Llevado a un nivel más extremo y de confianza profunda, estas son las mejores preguntas:



-Nunca he dicho el nombre equivocado durante las relaciones sexuales.

-Nunca he estado con nadie de mi familia.

-Nunca envié un mensaje caliente a un número equivocado.

-Nunca he tenido relaciones sexuales con alguien que me doblaba la edad.

-Nunca he hecho un trío.

-Nunca he tenido sexo más de 5 veces en una noche.

-Nunca quise tener relaciones con una persona del mismo sexo.

-Nunca he sido infiel.

-Nunca me he liado con el ex de un/a amigo/a.

-Nunca he estado con alguien este grupo.

