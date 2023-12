Desafío 2024 inscripciones abiertas: fechas, formulario y los detalles del ‘reality’

El 27 de diciembre, se abrió una convocatoria para todos aquellos que quieran ser parte del programa de supervivencia llamado el ‘Desafío’.

De acuerdo con la información dada por Caracol Televisión, del 3 de noviembre al 23 de diciembre, estuvieron abiertas las convocatorias para los deportistas de alto rendimiento que quieran medir su fuerza y destreza en el ‘reality’.



Ahora, llegó el turno de los fieles televidentes que, por 20 años, han estado al frente de la pantalla disfrutando de las temáticas.



En la página web oficial de Caracol Televisión, en la sección del ‘Desafío’, se puede encontrar el formulario para los fanáticos y tendrán tiempo hasta el martes 16 de enero a las 11:59 p.m. de ingresar sus datos, que serán los siguientes:

Inscripciones abiertas para el ‘Desafío’ 2024

Formulario 'Desafío' fanáticos 20 años

Nombre completo.

Identificación.

Edad.

Estado civil.

¿Tiene hijos?

¿Dónde vive?

Nacionalidad.

¿En qué habilidades es bueno?, natación, velocidad, memoria, agilidad, etc.

¿Es hincha de algún equipo?

Redes sociales.

Contacto de emergencia.

Peso.

Estatura.

Cirugías.

Lesiones físicas.

Alergias.

Fobias.

¿Toma medicamentos?

¿Por qué debería ser escogido para participar en el ‘Desafío’?

Fotografías del entorno donde vive y trabaja.

Video en el que explique por qué quiere participar.

El canal asegura que no necesita ser musculoso, ágil o tener habilidades deportivas para concursar, lo único es que debe ser amante del programa y querer vivir una experiencia mágica.



Cabe destacar que la presentadora Andrea Serna le contó en una entrevista a El Colombiano que Caracol quiere que la versión del 2024, sea inspirada en la del 2004, cuando se vio a los equipos de las celebridades, supervivientes y retadores.

“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que será una mezcla muy importante”, señaló Serna.

Igualmente, la modelo dio a conocer que el ‘reality’ se grabará en Colombia, no obstante, aún no se conoce con exactitud el lugar.



Por el momento, tampoco se sabe cuándo iniciarán las grabaciones, pero hay quienes creen que podría ser a finales de enero y su lanzamiento en televisión sería hasta mayo.



