¿Cómo incorporar las hierbas aromáticas a sus comidas y tragos preferidos?

La interacción entre la naturaleza y la cocina es una danza de sabores y aromas. Este vínculo se manifiesta en el uso de hierbas y flores, ingredientes que no solo enriquecen los platos con su sabor, sino que también aportan beneficios para la salud, como señala Lolve Dalina Neyra Angeles, experta en salud pública.



(Le recomendamos: ¿Quiénes se masturbaron más en 2023 hombres o mujeres? Esto dice estudio).

Estos elementos naturales, utilizados desde tiempos ancestrales, ofrecen un abanico de propiedades: desde el romero, conocido por sus efectos hepatoprotectores y digestivos, hasta la manzanilla, con sus capacidades antiinflamatorias.



La coctelería no se queda atrás en esta tendencia, como lo demuestra Daniela “Cherry” Leal, bartender en Bar Brujas. El uso de hierbas y flores es fundamental para dar un toque único a los cócteles, ya sea a través de jarabes herbales, infusiones o incluso en cócteles ahumados.



La creatividad no tiene límites cuando se trata de mezclar sabores y aromas, creando bebidas que no solo son un deleite al paladar, sino también una experiencia sensorial completa.



(Le puede interesar: Karol G fue madrina de su sobrina en bautizo en Medellín: ¿le luce la maternidad?).

Facebook Twitter Linkedin

Las frutas y hierbas son fundamentales en la cocina. Foto: iStock

Sin embargo, Ingrid Cubas, tea sommelier y experta en ayurveda, advierte sobre la importancia de consultar con un especialista de la salud antes de consumir cualquier remedio casero basado en estas hierbas. Cada persona es única, y lo que puede ser beneficioso para uno, puede no serlo para otro. Es esencial considerar la naturaleza individual, el estilo de vida y el historial médico antes de incluir estas infusiones en la dieta.



El mundo de las hierbas y flores en la gastronomía y la coctelería es vasto y lleno de posibilidades. Desde el cuidado de la salud hasta la creación de experiencias culinarias y sensoriales, estos ingredientes naturales tienen un papel protagónico en nuestra cocina y estilo de vida. A medida que exploramos y aprendemos más sobre sus propiedades, podemos apreciar mejor la magia que aportan a nuestros platos y bebidas.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.