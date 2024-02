¿Qué son los infieles seriales y cómo alejarse de ellos?

En el ámbito de las relaciones amorosas, la infidelidad representa un duro golpe para quien la sufre, comparado a menudo con un cuchillo clavado en la espalda. Pero, ¿qué sucede cuando las personas se encuentran ante un fenómeno aún más complejo y doloroso conocido como la infidelidad serial? Para desentrañar este comportamiento y ofrecer estrategias de prevención, está la psicóloga y terapeuta de parejas Massiel Martel.



Según Martel, la infidelidad se define como "cometer una falta o hacer algo que va fuera de los acuerdos de lealtad o fidelidad en la relación". Esto puede variar desde interacciones aparentemente inocuas, como tomar un café con un ex, hasta relaciones completas mantenidas en secreto.

Los infieles seriales son aquellos que repiten este patrón de comportamiento, demostrando una falta de madurez emocional y una necesidad constante de validación. "El infiel serial va rompiendo una y otra vez esta serie de acuerdos establecidos, lo podemos ver en sus anteriores relaciones o dentro de la misma relación sostenida a lo largo del tiempo", explica la experta.

La identificación de un infiel serial se basa en reconocer un patrón cíclico de comportamiento que se divide en siete fases, que van desde la insatisfacción inicial hasta la búsqueda de validación fuera de la relación, la atracción, la toma de decisiones, el acto de engaño y, finalmente, la culpa que alimenta el deseo de volver a engañar.



"Puede llegar a sentir remordimiento, pero nunca será proporcional o equiparable a la sensación de bienestar o placer que brinda el engaño. Por eso continúa", señala Martel.

El infiel serial es una persona que ha cometido actos de infidelidad con la misma o diferentes parejas. Foto: iStock

Ante la sospecha de estar frente a un infiel serial, la confrontación directa se presenta como el primer paso hacia la resolución. Sin embargo, Martel advierte que, en muchos casos, la separación podría ser la opción más saludable.



"Es algo sistemático. Es un patrón que se repite una y otra vez", afirma. La experta subraya la importancia de observar el historial amoroso de la pareja y considerar si ha habido un esfuerzo por lidiar con la soledad y la reflexión necesaria para cambiar este patrón de comportamiento.

La pregunta de si los infieles seriales pueden cambiar sigue abierta, pero Martel es clara en que el cambio requiere una motivación real y un espacio para la reflexión personal. "Si no hay espacio para la reflexión, no habrá un cambio", concluye.



Este consejo no solo es vital para quienes buscan cambiar, sino también para las víctimas de la infidelidad serial, que deben tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar emocional y mental.

La infidelidad serial es un ciclo difícil de romper, tanto para el infractor como para la víctima. A través de la comprensión y el reconocimiento de estos patrones, sin embargo, es posible tomar medidas para evitar caer en la trampa de una relación tóxica y buscar un futuro más saludable y satisfactorio en el ámbito amoroso.

