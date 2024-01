Una experta en citas reveló las 'red flags' más comunes que no todos quieren ver

En el mundo de las citas y las relaciones románticas, a menudo nos encontramos con personas que pueden parecer encantadoras a primera vista, pero que esconden señales de alerta que no todos quieren ver.



En un esfuerzo por ayudar a las personas a identificar estas señales y tomar decisiones informadas en sus vidas amorosas, una experta en relaciones de TikTok, conocida como @magnetizeyourman, compartió algunos consejos.

La importancia de las primeras impresiones en las citas no puede subestimarse, ya que estas pueden definir el rumbo de una relación. La religión, las creencias y la orientación política son aspectos que muchos consideran fundamentales al formar conexiones emocionales, ya sea para establecer amistades o relaciones amorosas.



En este contexto, la experta en relaciones, Anita, aprovechó la plataforma de TikTok para revelar los aspectos a los que debemos prestar atención al conocer a alguien en el ámbito romántico.



Su objetivo es ayudar a las personas a anticipar cómo podría ser la relación en el futuro, y siempre enfatiza la importancia de seguir las propias sensaciones e intuición cuando se detectan posibles ‘banderas rojas’ en la otra persona.

Las 'red flags', según una experta

Uno de los consejos más destacados que Anita comparte se refiere a la excesiva amabilidad de un hombre. Según ella, si un sujeto se muestra demasiado amable, podría ser una señal de alerta.



Aunque es natural desear que alguien sea atento y amable, la excesiva bondad puede indicar una relación dependiente en la que uno de los involucrados busca constantemente la aprobación del otro.



Esto puede llevar a problemas a largo plazo, ya que ambas partes pueden volverse demasiado dependientes entre sí y esperar que el otro resuelva todos los problemas.

Una experta en citas revela las alertas que se presentan y no todos quieren ver. Foto: iStock

En palabras de la especialista: "“Él no solo te va a dar su amor y atención porque te quiere, te la va a dar porque quiere tu aprobación. Se va a volver una relación dependiente que no vas a poder mantener en el largo plazo, porque solo va a explotar. En el momento de colapso y pelea, ambos van a querer que el otro solucione los problemas y van a enojarse porque el otro no va a estar para ustedes”.

Sarcasmo

El sarcasmo es otro aspecto que Anita advierte como una ‘red flag’ en una relación. Si alguien abusa del sarcasmo de una manera que parece herir los sentimientos de los demás, esto puede ser un indicador de que la persona busca burlarse o despreciar a su pareja.



El sarcasmo excesivo también puede ser un reflejo de heridas emocionales pasadas, lo que hace que la persona tenga dificultades para expresar sus sentimientos de manera abierta y saludable.



“Me ha pasado en la relación que tuve antes de mi esposo. Salía con un hombre que era emocionalmente impenetrable. Alguien que constantemente hace chistes sobre sí mismo y sobre los demás no se permite sentir”, cuenta la creadora. “Una persona que es constantemente sarcástica está dañada y dolida por sus vivencias del pasado y trata de que la otra persona se sienta igual de mal”, asegura.

Indiferencia

Finalmente, la indiferencia es otra señal de alerta que Anita resalta en sus consejos. La falta de respuesta o atención a los sentimientos y preocupaciones de la pareja puede generar incertidumbre y dolor, lo que hace que la comunicación sea difícil y pone en riesgo la continuidad de la relación.

Muchas de estas actitudes pueden acabar con relaciones afectivas. Foto: iStock

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación (Argentina), y contó con la revisión del periodista y un editor.