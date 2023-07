A lo largo de la historia de la humanidad se le ha rendido culto a diferentes deidades, ya sea en religiones monoteístas o politeístas. Para quienes creen que hay un ser supremo, considerado como el hacedor del universo, así como para aquellos que creen que puede haber varias deidades, con el paso de los años y las distintas civilizaciones se han hecho varias representaciones de cómo se vería ese ser o seres divinos.



Cabe resaltar que entre las civilizaciones antiguas era más común el politeísmo que el monoteísmo, por lo que eran pocos quienes pensaban que había un solo Dios que no se parecía en cuerpo ni mente a los humanos ni a otros dioses, concepción que tenía el poeta griego Jenófanes y que muchos mantienen hasta hoy.

Según indica el portal World History, para la mayoría de gente el monoteísmo no tenía sentido, y era pocas las religiones que tenían una sola deidad, como el judaísmo.



En general, la gente en la antigüedad creía en muchos dioses y a cada uno le daba “su propia área de influencia” y su imagen se relacionaba con esto, así como también se encontraban representaciones antropomórficas y de animales.



Además, las prácticas religiosas estaban muy relacionadas con lo que conocemos hoy como mitología.



Mesopotamia y la adoración de estatuas

La estatua de Marduk se sacaba del templo y se paseaba por la ciudad. Foto: iStock

En la “cuna de la civilización”, Mesopotamia, se creía que los seres humanos trabajaban junto a los dioses y para ellos y consideraban que eran seres más cercanos a ellos que habitaban también en la tierra y empatizaban con sus necesidades, según lo describe el citado portal.



Entre estos estaba Marduk, que era la deidad patrona de Babilonia. Según la creencia, luchó contra Tiamat, lo derrotó y lo partió en dos, creando el cielo y la tierra. Aunque son pocas sus representaciones, su símbolo era una pala o azada. En la puerta de Ishtar lo muestran como un dragón y en otras partes lo mostraban como perro o caballo.



La estatua de Marduk, a la que se hace referencia en la Biblia, es una figura antropomorfa, similar a un hombre con barba e indican que la figura se sacaba del templo y se paseaba por la ciudad durante las fechas importantes para el pueblo.

Representaciones de humanos y animales en el mundo antiguo

En Egipto también primó el politeísmo, excepto durante la reforma religiosa de Akenatón, pero su sucesor, Tutankamón, restauró rápidamente las antiguas creencias y rituales.



Entre las deidades más relevantes estaba Isis, Osiris, Ptah, Hathor, Atum, Set, Neftis y Horus. El dios Atum, que era considerado como el dios creador, estaba relacionado directamente con el sol, al asociarlo con Ra.



Este dios es representado tanto con aspecto humano como animal (como babuino, león, icneumón, toro, reptil, mangosta, gato, fénix o lagartija) y posee una doble corona.



“Todas estas representaciones tienen que ver con que es el primer dios humano que, hasta ese momento, pudo representar a todas las demás deidades en su forma animal”, señaló el portal Red Historia.

Las deidades más relevantes en esta cultura eran: Isis, Osiris, Ptah, Hathor, Atum, Set, Neftis y Horus. Foto: iStock

De igual modo, el hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, y a pesar de tener cerca de 330 millones de deidades, no es politeísta sino henoteísta, ya que consideran que hay solo un dios supremo y otras entidades inferiores a esta.



Uno de los dioses principales es Brahma, dado que “es un concepto demasiado inmenso para que lo entienda la mente humana, se presenta a sí mismo en muchas versiones que la gente reconoce como las deidades”, explican en World History.



Este dios hace parte de Trimurti, la tríada conformada por Brahma, Vishnú y Shiva.



Brahma se representa como un ser con cuatro cabezas y cuatro brazos que yace de una flor de loto. Muchas representaciones muestran a un hombre con barba blanca, aunque otras reflejan a alguien mucho más joven.

La tríada está conformada por Brahma, Vishnú y Shiva. Foto: iStock

El culto al cuerpo de los griegos también se reflejaba en sus representaciones de los dioses

Los griegos creían en dioses que, aunque buscaban cuidar y proteger a sus creyentes, también iban detrás de sus propios placeres. Según las creencias, los dioses griegos eran deidades con cualidades humanas pero con poderes que representaban a la naturaleza.



El portal unProfesor explica que, aunque se pueden contra más de 100 dioses griegos, divididos entre los dioses del Olimpo y dioses menores, son 12 los principales, entre los que está Zeus, Poseidón, Hades, Ares, Hera, Atenea, Afrodita y Apolo.



La mitología explica que Zeus fue el único hijo que Cronos no se pudo comer, por lo que al crecer retó a su padre. Tras la victoria, Zeus se convirtió en el jefe supremo de los dioses.



A Zeus lo representaban como un hombre con barba, portaba una corona, un cetro y, en varias ocasiones, el rayo de Zeus. En sí, las representaciones de los dioses se relacionaban directamente con el culto al cuerpo que caracterizaba a la cultura griega, mostrando cuerpos fuertes que no solo relacionaban con la estética sino con la salud y el equilibrio mental, algo que también representaban en las imágenes de los dioses.



Zeus se convirtió en el jefe supremo de los dioses. Foto: iStock

El punto de vista del monoteísmo

Han utilizado la imagen de Jesús para dar un acercamiento a esta figura de Dios, considerándolo como la encarnación de Dios en la Tierra. Foto: iStock

Las religiones monoteístas tienden a enfocarse en algo diferente, ya que ven a Dios como un único ser supremo que solo se manifiesta de una manera espiritual, es omnipresente y, además, un pilar absoluto de moralidad y sabiduría.



Sin embargo, religiones como el catolicismo sí han utilizado la imagen de Jesús para dar un acercamiento a esta figura de Dios, considerándolo como la encarnación de Dios en la Tierra, por lo que es muy común ver imágenes de la pasión de Cristo, así como cuadros que se han reproducido en masa.



Lo más parecido a una representación física en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, cuando se narra que Moisés se encontraba en una montaña cuando se topó con un arbusto en llamas que no se consumía y de este salió la voz de Dios.



“Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza”, se narra en el capítulo 3 del Éxodo.



Representación de Dios según la Inteligencia Artificial

Esta pintura, realizada por Miguel Ángel, es de los nueve frescos bíblicos pintados por él en el techo de la Capilla Sixtina. Foto: iStock

Ante la curiosidad que mantiene la humanidad, aún después de siglos, se le ha preguntado a la Inteligencia Artificial cómo puede lucir Dios. Sin embargo, resalta que esto depende de las creencias religiosas, pero en general se le relaciona con conceptos como la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, bondad, amor y trascendencia.



También, cuando se le preguntó a chat GPT, señaló que Dios es una entidad espiritual y trascendente que no está limitada por una forma física, por lo que no tiene una apariencia física definida y agregó que la naturaleza y la forma de Dios son consideradas misteriosas e incomprensibles para los seres humanos.



Al usar otras herramientas de IA, como Midjourney, se han generado ilustraciones en las que se puede ver a un ser con forma humanoide, con barba blanca y gran fuerza, rasgos similares a los que se le atribuían a Zeus y a otros dioses de los que ya se hablaron en este artículo. En el imaginario de la gente sigue existiendo la imagen del anciano sabio y grande que se nos ha mostrado durante años en la cultura popular y que varios artistas del Renacimiento se encargaron de retratar en sus pinturas; como por ejemplo, Miguel Ángel.

En esta representación, la Inteligencia Artificial mostró a Dios con barba blanca, pelo largo y gran fuerza. Foto: Hoy Cripto

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

