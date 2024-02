¿Maquillaje con efecto maniquí? La guía completa para recrear el efecto de porcelana

La última Semana de la Moda de Alta Costura en París no solo fue un escaparate de la innovación en el diseño de moda, sino también un campo fértil para las tendencias más vanguardistas en belleza. El desfile de Maison Margiela, en particular, dejó a todos con la boca abierta, gracias al impresionante maquillaje de efecto porcelana creado por Pat McGrath, que rápidamente se convirtió en viral.

La colección de Margiela, inspirada en las enigmáticas noches parisinas bajo la luz de la luna sobre el Sena, fue la perfecta musa para este arte en maquillaje. McGrath, utilizando su maestría, plasmó una visión cinematográfica de ciencia ficción en las caras de las modelos, creando una experiencia que trascendió la pasarela.

El efecto de vidrio, que selló el look dramático, fue el centro de todas las miradas y especulaciones. La búsqueda por descifrar y replicar este acabado llevó a la aparición de varias teorías en redes sociales, desde el uso de productos comerciales como el Liquid Glass de Kryolan, mascarillas de pepino diluidas, hasta mascarillas luminosas de alta gama. Sin embargo, la verdadera fórmula se mantuvo en secreto hasta que McGrath decidió compartir el proceso detrás de este icónico look.

El secreto detrás del efecto de vidrio o porcelana

En un gesto de transparencia, McGrath reveló a través de sus redes sociales la lista completa de los productos utilizados, todos pertenecientes a su propia línea Pat McGrath Labs. Desde bases y correctores con acabados hidratantes hasta sombras y lápices para ojos de colores intensos y labiales mate, cada producto jugó un papel crucial en la creación de la base perfecta para el efecto porcelana.

La magia final se logró con una mezcla de cuatro mascarillas peel-off, diluidas con Skin Illustrator Clear Gloss y agua, aplicadas con un aerógrafo en varias capas. Este proceso meticuloso, diseñado para sellar el maquillaje y crear una película brillante de efecto vidrio, culminó con detalles finales que acentuaron el 'look' de porcelana, como el brillo labial sobre los labios y párpados.

Este 'look' no solo es un testimonio del talento de McGrath y su equipo, sino también un desafío para maquilladores y entusiastas de la belleza que buscan replicar la técnica.

Con la promesa de McGrath de lanzar una masterclass virtual y un nuevo producto diseñado específicamente para recrear este efecto, el maquillaje de efecto maniquí está al alcance de quienes se atrevan a experimentar con su propia versión del acabado de cristal sobre la piel.

El paso a paso del maquillaje de porcelana



A través de una transmisión en vivo en redes, McGrath finalmente reveló la receta que le tomó tres años desarrollar y que finalmente debutó a lo grande en el desfile de Margiela.



En primer lugar, explicó que el acabado de cristal en la piel inició desde la aplicación de las bases y productos de su línea, caracterizados por su acabado hidratante que realza el brillo en la piel. Después de aplicar el maquillaje mencionado, McGrath utilizó pegamento SFX (maquillaje de efectos especiales) en las esquinas de los labios, fosas nasales y partes internas de los ojos para asegurar que el maquillaje dure.

Luego de esta primera parte, creó la famosa película brillante de efecto vidrio a base de cuatro mascarillas que se pelan: Freeman’s Peel Off Gel Mask ‘cucumber’, Que Bella Hydrating Pineapple Peel Off Face Mask, Proot Calendula Peel Off Face Mask y Daggett & Ramsdell Australian Tea Tree Oil & Vitamin E Peel Off Facial Mask.



Diluyó las mascarillas con Skin Illustrator Clear Gloss, un producto diseñado para crear un efecto de maniquí con acabado de vidrio en la piel, y agua. Roció la mezcla sobre el rostro con un aerógrafo para un efecto fluido y mejor cobertura. Aplicó de siete a ocho capas sobre el maquillaje aplicado, siempre dejando que cada una se seque con un secador de pelo antes de aplicar la siguiente.

Para proteger los ojos, mejillas y labios del aerógrafo, McGrath utilizó una cuchara de plástico y aplicó el brillo labial de su firma sobre los labios y párpados para darle el último acabado de porcelana. Finalizó el maquillaje con una capa de máscara de ojos sobre las pestañas.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de El Comercio, y contó con la revisión de la periodista y un editor.