En el curso de toda relación, ya sea en los primeros encuentros, en una primera cita o al conectar con alguien nuevo, es común que surjan preguntas como: ¿Cuál es el momento adecuado para compartir mis deseos más íntimos? ¿Es apropiado discutir temas de fetiches y fantasías en las primeras citas? ¿Cómo puedo hablar de mis fantasías con mi pareja? ¿Qué sucede si mi pareja se siente incómoda o cambia su percepción de mí? ¿Qué hacer si nuestras preferencias no coinciden?

Incluso en fases más avanzadas del romance, abordar las fantasías de este tipo puede resultar un reto. Esto se debe a que la sexualidad es flexible, y nuestros deseos pueden también evolucionar con el tiempo. Aunque es natural y no tiene nada de malo, para algunas personas resulta incómodo o vergonzoso. La pregunta entonces es: ¿cómo se afronta este tema?

Cómo se enfoque esta conversación dependerá de su personalidad, nivel de comodidad y la relación que comparta. ¿Ya se siente a gusto comunicándose abiertamente con su pareja? ¿Se siente cómodo hablando de asuntos sexuales específicos? Si la respuesta es no, es posible que desee trabajar en la comunicación en general. Sin embargo, si la respuesta es afirmativa, lo más efectivo podría ser expresar sus deseos de manera directa y honesta.

Hablar de fantasías y fetiches puede resultar retador para muchas parejas. Foto: iStock

Si, por alguna razón, hablar abiertamente sobre sus deseos no es una opción para usted, hay métodos de comunicación indirecta que pueden facilitar esta conversación. Aquí algunas recomendaciones respaldadas por expertos que brinda Pornhub para abordar el tema.

Consejos para hablar de fetiches y fantasías con su pareja

1. Crear una lista de deseos compartidos: una estrategia eficaz para comunicar sus fantasías es confeccionar una lista de deseos. Puede hacer esto en solitario o junto con su pareja. La idea es escribir una lista con todas las cosas que desea experimentar y luego intercambiar los papeles. Al marcar con un círculo las preferencias compartidas, podrán encontrar un punto de partida para explorar juntos.

2. Utilizar cuestionarios en línea: plataformas como mojoupgrade.com o bdsmtest.org ofrecen cuestionarios en línea diseñados para ayudar a las parejas a explorar sus preferencias sexuales. Estos pueden ayudar a identificar intereses compartidos y aliviar la incomodidad de plantear ciertos temas directamente.

3. Recurrir a un intermediario: en situaciones donde los gustos sean únicos o complejos, considerar la intervención de un intermediario de confianza, como un amigo cercano o un entrenador sexual, podría ser una opción eficiente. Esta persona puede recopilar las preferencias de ambos de manera objetiva, facilitando la conversación.

Los expertos aconsejan no tener una conversación sobre fantasías y fetiches mientras se está en intimidad. Foto: iStock

4. Establecer un espacio sin prejuicios: independientemente del enfoque que elija, es fundamental crear un ambiente seguro donde usted y su pareja puedan hablar sin temor a ser juzgados. No solo debe manifestar esto verbalmente, sino también demostrarlo con sus acciones.



5. Elegir el momento adecuado: evite discutir estas cuestiones en la cama, ya que podría generar tensiones innecesarias. Seleccione un momento en el que ambos estén relajados y no en un estado vulnerable, lo que facilitará un diálogo más abierto y productivo.



6. Llegar a compromisos en fantasías divergentes: en ocasiones, sus fantasías pueden ser diferentes. En este caso, puede ser valioso llegar a un acuerdo. Si bien esto no siempre es posible, buscar un terreno común puede permitir que ambos se sientan cómodos y respetados.

7. Brindar oportunidades justas: reconozca que las fantasías pueden ser diferentes en la práctica que en la mente. Es importante dar a cada deseo una oportunidad justa, mantener una mente abierta y estar preparado para experimentar cosas nuevas. En ocasiones, podría ser necesario intentarlo más de una vez para sentirse cómodo.



Independientemente del método que elija, lo crucial es tener esta conversación. Lo peor que podría suceder es que mencione una fantasía que su pareja no quiera explorar y siga adelante, experimentando otras facetas de su vida sexual. La autenticidad y el respeto en la comunicación son esenciales. Si se asegura de respetar estos principios, no puede equivocarse.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Pornhub, y contó con la revisión de la periodista y un editor.