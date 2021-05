Lorna Cepeda contó cómo se ganó el papel de ‘La Peliteñida’

Uno de los personajes más icónicos de la televisión colombiana es Patricia Fernández, mejor conocida como ‘La Peliteñida’, de ‘Yo soy Betty, la fea’. Este fue interpretado por la cartagenera Lorna Cepeda.



Desde que el ‘Canal RCN’ decidió volver a sacar al aire aquella joya televisiva del año 1999, los números del rating no han hecho más que subir.



(Siga leyendo: Ellos son los hijos de ‘la peliteñida’ de ‘Betty, la fea’).

La telenovela cuenta con personajes llamativos y muy singulares, sin embargo, una de las que mejor se ha posicionado en la actualidad es ‘La peliteñida’.



(Además: Luly Bossa acusa a 'RCN' de vetarla de los castings para telenovelas).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



Frases como “hice seis semestres de finanzas en la Sanmarino” o “la pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce”, se han convertido en el material predilecto de los memes realizados por personas en redes sociales.



Lorna, de 50 años, contó cómo fue su experiencia en el casting para el famoso personaje. En una entrevista con el programa ‘La movida’ de ‘RCN’, dijo que “fue una experiencia horrible”.



(Le recomendamos: ¿Por qué 'Yo soy Betty la fea' es una telenovela tan exitosa?).

El mundo necesita más memes de la peliteñida Patricia Fernandez 💅🏾💅🏾💅🏾 pic.twitter.com/9zv8dEbNig — Una Petisa Dice 💜 (@maru_roo20) February 1, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



"Eso fue tenaz porque estuve en 'RCN' desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche... Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”



Seguido a ello, aseguró que pensó que no había conseguido el personaje. Sin embargo, la historia cambió al día siguiente cuando la llamaron para que hiciera parte del proyecto.



(Le puede interesar: Así nació el icónico baile de 'El Pirulino' de 'Pedro El Escamoso').

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver el video aquí)



También detalló que el famoso ‘meneo’ de cabello que caracterizaba a ‘La Peliteñida’ lo tomó de una amiga cercana, quien, curiosamente, también se llamaba Patricia.



(Además: Jessica Cediel posó con la misma camiseta que tenía Mateo Carvajal).



“Cada vez que alguien le caía gordo ella le tiraba el pelo, solo que era más sutil... Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a ‘volear pelo’ que da miedo’”, puntualizó.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias