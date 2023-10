¿Cómo funciona la inteligencia artificial en los supermercados sin cajeros?

En el 2017, Amazon sorprendió al mundo al presentar una tienda en la que no es necesario pasar por un cajero para pagar los alimentos u objetos que quiera comprar, sino que los clientes solo tienen que escogerlos y puede salir de la tienda sin necesidad de tener contacto con otras personas.

La peculiaridad de este lugar es que los clientes tienen que mostrar un código con su celular para entrar al establecimiento. De esta forma puede escoger la comida o bebida que quiera y automáticamente se cargan en la tarjeta de crédito al salir de la puerta.



Para esto se utiliza la inteligencia artificial, aprendizaje automático y visión computarizada, los cuales también ayudan a que sepan todo de sus clientes, pues pueden saber a qué hora entran, cuánto tiempo pasan en la tienda, qué compran o por qué no compran algo tras estar unos minutos delante de una estantería.



Esta nueva tecnología también ha llegado a Colombia y la primera tienda sin personas se encuentra en Cundinamarca y es administrada por una inteligencia artificial. Este supermercado presta servicios 24 horas, los 7 días de la semana.

Este fue creado por la startup tecnológica Konyu, y esta le permite a sus clientes hacer compras y pagar por medio de una transferencia que se cobrará en la billetera de la app.



Esta se encuentra exactamente en el condominio Ponte Verdi, en Cota, Cundinamarca. Esto se debe a que los creadores pensaron en las personas que viven en condominios en las afueras de las ciudades y no tienen una tienda cerca para comprar algo.



Sin embargo, las personas que viven en este lugar pueden encontrar helados, lácteos, mecatos, licores, alimentos congelados, huevos, mantequilla, productos para el aseo personal o el hogar, entre otras.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial en los supermercados?

Para ingresar al supermercado de Cota es necesario descargar una aplicación llamada Konyu, la cual muestra los productos y la cantidad disponible. Además, es obligatorio tener la billetera de la app recargada, debido a que de esta forma el usuario puede abrir la tienda y si no tiene dinero dentro del lugar es posible que sea bloqueado.



Luego, cuando ingresa al sitio, las cámaras se encargaran de reconocer a los usuarios, los productos que llevan y de una vez gestiona el inventario en tiempo real. La parte del pago se realizará en la aplicación, unas tres horas después de que la persona salga de la tienda y se procesen los videos, se le descontará el dinero a la persona en la billetera de la aplicación.

Konyu le ha comentado a los diferentes medios nacionales que se inspiraron en Amazon Go en Seattle, Estados Unidos, la tienda que es totalmente automatizada y le brinda a sus clientes la experiencia de compra Just Walk Out.

