¿Cómo evitar que le caiga un rayo cuando llueve? Esto dicen los expertos

En medio de temporada de lluvias, es esencial recordar la importancia de tomar precauciones para evitar ser alcanzado por un rayo durante las tormentas eléctricas. Los relámpagos representan una seria amenaza para la seguridad, y conocer las medidas adecuadas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cada año, en todo el mundo, alrededor de 24 mil individuos pierden la vida debido a los impactos de rayos, según estadísticas proporcionadas por el portal 'Meteored'. Estas muertes, en su mayoría evitables, podrían reducirse significativamente mediante la adopción de medidas preventivas simples.

La magnitud de la amenaza que representan los rayos es evidente al considerar que una descarga puede generar entre 30 mil y 50 mil amperios de electricidad. Esto equivale a la explosión de una tonelada de TNT en una milésima de segundo, según expertos en el tema.

El profesor Francisco Román, director del Grupo de Investigación en Compatibilidad Electromagnética de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), advierte sobre las consecuencias potencialmente mortales de ser alcanzadas por un rayo. Desde paros cardíacos hasta daños neurológicos, lesiones de tímpano, retina y pulmonares, las repercusiones pueden ser devastadoras.

Colombia, ubicada en la zona tropical terrestre, enfrenta una amenaza particularmente alta debido a la intensa actividad de rayos. Según la Universidad de la Sabana, ciertas regiones del país, como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y los Llanos Orientales, registran una concentración significativa de descargas eléctricas.

Los rayos no solo ocurren entre nubes y la tierra, sino que también pueden ocurrir dentro de una nube, entre nubes o incluso desde la tierra hacia una nube. Foto: iStock

De acuerdo con el portal web 'Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades', presentamos los siguientes consejos de seguridad que lo pueden ayudar a evitar que le caiga un rayo en temporadas de lluvias.

Rayos: consejos de seguridad al aire libre



Lo que debe hacer:



1. Estar atento al pronóstico del tiempo: Antes de participar en actividades al aire libre, consulte el pronóstico del tiempo. Si se pronostican tormentas eléctricas, posponga sus planes o asegúrese de tener un refugio seguro cercano.



2. Buscar refugio cerrado: Ante el rugido de un trueno, busque refugio en lugares seguros y cerrados como casas, oficinas, centros comerciales o vehículos con techo duro y ventanas cerradas.



3. Agacharse cerca del suelo y separarse de los demás: Si está al aire libre, adopte la posición de cuclillas con rodillas y pies juntos, cabeza baja y manos sobre las orejas. Sepárese de los demás para reducir el riesgo de lesiones en caso de un impacto.

El color del relámpago puede variar según la composición química de la atmósfera. Puede ser blanco, amarillo, rojo, azul o verde. Foto: iStock

Lo que no debe hacer:



1. Permanecer en espacios abiertos: Evite lugares abiertos como campos de golf, parques, áreas de juegos, lagos y playas durante tormentas eléctricas.



2. Permanecer cerca de estructuras altas: No se recueste sobre el suelo de concreto y evite apoyarse en paredes de concreto, ya que la electricidad puede conducirse a través de cables y barras de metal.

Rayos: consejos de seguridad si está adentro



1. Evitar el agua: No use agua durante una tormenta eléctrica, ya que la electricidad puede conducirse a través de las cañerías del edificio.



2. Evite equipos electrónicos: Desconecte equipos electrónicos y evite el uso de electrodomésticos conectados a la corriente eléctrica.



3. Evitar teléfonos con cable: No use teléfonos con cable durante una tormenta; Sin embargo, es seguro utilizar teléfonos inalámbricos y celulares.



4. Evitar ventanas, puertas y concreto: Manténgase alejado de ventanas y puertas, y no se solicite sobre pisos de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse a través de cables y barras de metal en estas superficies.

Los rayos representan una amenaza significativa para las aeronaves, y se estima que cada avión comercial es impactado por un rayo al menos una vez al año. Foto: iStock

La prevención es clave cuando se trata de protegerse contra los rayos. Con estos consejos, se busca no solo concientizar sobre la amenaza que representan, especialmente en regiones propensas como Colombia, sino también proporcionar pautas prácticas para garantizar la seguridad durante las tormentas eléctricas.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

