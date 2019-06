Después del Orgullo Gay, ¿cómo está Colombia en temas LGBTI?

Cientos de miles de asistentes llenaron las calles del mundo con ropa de colores, banderas de arcoiris este fin de semana, gritando consignas que piden respeto, derechos y libertad.



Las Marchas del Orgullo se tomaron algunas de las ciudades más icónicas del mundo con multitudinarias manifestaciones: 4 millones de asistentes en Nueva York (EE. UU.), tres millones en Sao Paulo (Brasil) y más de 500.000 asistentes en Berlín (Alemania).



En Colombia, la celebración del Orgullo Gay estuvo marcada por multitudes en las principales ciudades del país y un marcado rechazo al incidente con la bandera del arcoíris en el Pueblito Paisa, en Antioquia.

Para hablar sobre el panorama nacional, voces destacadas en el panorama de los derechos LGBTIQ+, Brigitte Baptiste (activista, mujer trans y miembro de la junta directiva de la ong Colombia Diversa), Mauricio Albarracín (exdirector de Colombia Diversa, abogado defensor de derechos humanos e investigador de Dejusticia) y María Mercedes Acosta (directora del portal investigativo Sentiido), respondieron a tres preguntas sobre qué tanto se ha avanzado en Colombia en la material y cuáles son los retos más urgentes.

¿Qué tanto hemos avanzado en el país en derechos LGBTIQ+ y qué tanto nos falta?

Baptiste: Legalmente hemos avanzado muchísimo, sobre todo, con la afirmación constante de las Cortes en Colombia de los derechos de todas las personas independientemente de sus preferencias sexuales, de sus expresiones de género y de sus formas de organizar familia. Sin embargo, es extraño que aún tengamos que realizar ese gesto.



Tenemos plena libertad para ejercer nuestra sexualidad, nuestra manera de vivir, sin necesidad de pedir permiso. Aún la sensación es que si se necesita a la Corte para defender los derechos de las minorías o de las personas es porque la sociedad aún no ha entendido de qué se trata la convivencia en la diferencia.

Albarracín: Colombia en términos de reconocimiento de derechos a personas LGBT es un país de los más progresistas del mundo. Es un país en el cual las parejas del mismo sexo podemos unirnos, casarnos, adoptar y tenemos todos los derechos familiares. Es un país que prohíbe muchas formas de discriminación en muchos ámbitos de la vida y todos esos derechos han sido garantizados vía la jurisprudencia de la Corte Constitucional.



Lo que se tiene es una constelación de sentencias que protegen a las personas LGBT y en esa constelación, que funciona como una gran red de protección, es que tenemos las herramientas jurídicas necesarias.

Acosta: En un periodo de más o menos 10 años se ha avanzado mucho en los derechos de las parejas del mismo sexo en algunos decretos y sentencias de la corte que generan una jurisprudencia importante. En temas de leyes, algo representativo que falta es una ley de identidad de género, fundamental para las personas trans.



Sin embargo, todavía hay muchas objeciones, trabas para cumplir los derechos, hay funcionarios que apelan a la objeción de conciencia sin delegar a otras personas o llevándolo a una objeción institucional, con figuras que no son apropiadas. Aunque se ha avanzado muchísimo comparado con otros países de la región, el gran reto es poder aterrizar eso en la vida real.

Cali vivió un carnaval con la celebración de la marcha del orgullo gay. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

¿Cuáles son los asuntos más urgentes en Colombia para la causa LGBTIQ+?

Baptiste: Entre los principales retos está la construcción de una cultura de tolerancia o de respeto, más bien, a partir de los entornos educativos, desde las políticas públicas de educación. Enseñar en los colegios y en todas partes que la diversidad es absolutamente importante, es positiva e inspiradora. Así, de una vez dejamos de preocuparnos del matoneo en general. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para hacerle entender a todo el mundo los valores de la diversidad.

Albarracín: A pesar de que vivimos en este paraíso legal, lo que pasa en la práctica es que tenemos muchos retos para que social, cultural e institucionalmente los derechos se puedan vivir plenamente. Lo que se tiene son unos reconocimientos legales que han sido vía judicial, pero enfrentamos unas grandes brechas en la implementación porque el poder ejecutivo y particularmente el Gobierno Nacional no hace nada para implementar los derechos LGBT.



De hecho, el gran ausente de las políticas públicas para implementar esos derechos es el propio presidente de la república. Actualmente no tenemos políticas públicas que garanticen los derechos y que los derechos se vivan no solamente por parte de los funcionarios públicos que tienen que hacerlos cumplir sino por la sociedad, para que se disminuya la violencia y la discriminación.



Entonces, el gran reto que tenemos hoy es que los derechos se vivan en la vida cotidiana. También tenemos un reto enorme y es que existen algunos movimientos que consideran que no somos seres humanos con la misma dignidad, consideran que somos enfermos o que somos anormales y que por ello no merecemos la misma protección y los mismos derechos. Esos movimientos políticos están creciendo no solamente en Colombia sino en el mundo y son un gran desafío para los derechos LGBT.

Acosta: El reto es más cultural. Transformar los imaginarios sobre las personas LGBTI que permitan que esas leyes que ya existen se traduzcan en la vida cotidiana, que los funcionarios encargados de aplicarla no pongan trabas, que los derechos se puedan cumplir a cabalidad, tal cual como está escrito en el papel por las promesas que tiene la constitución de 1991.



Otro reto muy grande es la avanzada conservadora y religiosa que pretende echar para atrás no solamente en Colombia sino en todas partes esos avances obtenidos legalmente, lo que se traduce en violencia, discriminación y muertes.



También es importante que en coyunturas electorales, como la que se va a vivir este año, la sexualidad no sea usada por estos sectores políticos como discurso que les impulse a cargos de elección popular y lleguen a legislar con sus creencias religiosas.

¿Qué deberían llevarse los colombianos de esta fecha?

Baptiste: Deberíamos llevarnos la idea de que ser diferentes es lo normal, lo deseable y lo más anhelado no solo para poder convivir sino para innovar, afrontar la incertidumbre y disfrutar los retos de la vida.



Albarracín: La celebración de una democracia diversa, de un país en el cual las personas LGBTI somos personas con la misma dignidad, con los mismos derechos, que estamos muy felices de celebrar el orgullo y quienes somos así como son todas las personas. Este es un día que no solamente tiene una conmemoración de una fecha muy importante sino que también es la celebración de la vida y el amor.



Acosta: Deben saber que cada cual marcha a su manera, como se siente bien y representado, y que no podemos poner esta marcha como una del trabajo u otra. Esta es una fiesta y es importante que entiendan que es una mezcla entre la celebración de la diversidad, sexual y de género, que existe y que muchas veces tiene que quedarse en el closet. Hoy es un día para mostrar que las personas LGBTI están presentes, que existen, en todas las familias y espacios.



Por otro lado es un espacio para reclamar que no hay discriminación, que se cumplan las leyes y las promesas de igualdad y libertad que están en la constitución. Deben llevarse que este no es un tema al que se le debe temer sino por lo contrario se vive, está en todas partes. Es bonito ver a padres y madres marchando por sus hijos LGBTI, ver a aliados, que no necesariamente son LGBTI, y saben que la diversidad es la realidad y lo apoyan. Es un día al año para salir a la calle, decir yo existo, así es mi diversidad y esta soy yo. Es una fiesta llena de color y de música.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN EL TIEMPO