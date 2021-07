El hombre que a pesar de vivir sin colon y estómago corre maratones

Algunas historias de deportistas conmueven, pero muy pocas tienen la capacidad de representar lo frágil que es la vida como la de Juan Dual, un ciudadano español, de 36 años, que vive sin gran parte de su sistema digestivo.



De acuerdo con el medio deportivo ‘Marca’, los quebrantos de salud de Dual aparecieron cuando tenía 13 años, pues a esa edad le diagnosticaron poliposis familiar múltiple, una enfermedad hereditaria que tiene una alta probabilidad de desarrollar tumores malignos en el tracto digestivo de quienes la padecen.



Desde entonces, la vida le cambió y se vio obligado a pasar por el quirófano en varias ocasiones para que le extirparan algunos órganos.

Por ejemplo, a los 19 años a Dual le quitaron el colon y el recto.



“A mi padre lo operaron para evitar que desarrollara cáncer. Veía que él hacía su vida normal y no pensé que si me tenían que operar fuera algo raro. Con esa edad haces lo que te dicen tus padres”, afirmó el hombre en diálogo con el medio citado.



Sin embargo, a los 28 años tuvo que someterse a otras operaciones para que le extrajeran el estómago y la vesícula biliar.

“Si estás encima de una ola, tú decides si te subes a la tabla o te quedas quieto; yo elegí lo primero”, puntualizó.



Con este mantra y la ayuda de sus familiares, Dual le plantó cara a la enfermedad y hasta abandonó su trabajo como enfermero para dedicarle gran parte de su vida al deporte.



“Caí una vez, pero no dos. Con el apoyo de Pepa, mi nutricionista, volví a aprender a comer. Así volví a caminar, luego a trotar y ahora a correr”, afirmó el deportista.



Tras una recuperación de ochos meses, este hombre, oriundo de la ciudad de Valencia, en España, ya estaba participando en la media maratón de Barcelona.



“El deporte me ayuda mucho y me lo ha dado todo. Mi familia se tranquiliza porque me ve mejor. Además, estoy sirviendo de motivación para mucha gente que conoce mi historia. Me manda mensajes que son un empujón para seguir adelante. Siempre necesitas aferrarte a algo”, comentó Dual en declaraciones para ‘Marca’.

A pesar de esto, Dual tiene que seguir un ritual de alimentación durante las competencias, pues por no escuchar a su cuerpo ha sufrido uno que otro desmayo en plena carrera.



“No puedo comer en movimiento, me tengo que detener. Mezclo de todo, me como una dona con jamón y queso por encima o pasta (...) En muchas carreras me pasan rivales porque me detengo 10 o 15 minutos y luego los vuelvo a pasar. Muchos se quedan extrañados cuando le vuelvo a adelantar y se repite la historia en el siguiente puesto de comida”.



En medio de sus periplos deportivos, este hombre ha tenido la oportunidad de conocer otros países como Japón e Inglaterra, de realizar un voluntariado en Nicaragua y de trabajar en algunas empresas diseñando contenido audiovisual para redes sociales.



Incluso, en su momento Dual empezó a ser patrocinado por Merrel, una marca estadounidense de calzado e indumentaria deportiva.

Actualmente, continúa participando en competencias de ultramaratones y es embajador de la fundación ‘El Sueño de Vicky', una entidad que se enfoca en la investigación sobre el cáncer infantil.



Además, le gusta pasar tiempo con su familia y el próximo mes de noviembre publicará un libro sobre su historia de vida, el deporte y una que otra receta culinaria.



“Voy para adelante sin pensar si me puede pasar algo. Cuando nacemos y la enfermera nos da la palmadita en el cola ya estamos muriendo. Cuando seamos conscientes de eso, disfrutaremos de una vida plena. A corto plazo nunca sabes lo que te va a pasar”, concluyó Dual.

