De acuerdo a la revista Forbes, Elon Musk tiene una fortuna de más de 230 mil millones de dolares gracias a sus empresas de tecnología como Tesla, Space X y Neuralink.



​En los últimos días el magnate fue tendencia luego de que se anunció su interés en comprar la red social Twitter, por un precio de 44 mil millones de dolares. Aunque la venta no se ha oficializado, Musk mantiene un exigente estilo de vida que le permite enfocarse únicamente en sus negocios.



El día del sudafricano inicia a las siete de la mañana, luego de haber dormido por seis horas. Lo primero que hace al despertar es responder los correos más urgentes de sus empresas, para esto dedica media hora de su mañana.



Si está con sus hijos, los despide para ir a la escuela. Sino, se va a su empresa directamente manejando su propio carro. No cuenta con un esquema de seguridad y prefiere manejar él mismo. De desayuno, toma solo un café y no invierte más de cinco minutos en sus comidas.

Para Musk, ninguna reunión debe durar más que la exacta cantidad de minutos en la que se toma un café y a la semana, en total, trabaja entre 85 y 100 horas.

Musk ha asegurado en varias ocasiones que la empresa a la que le dedica más atención es a la automovilística Tesla, por lo que los martes, miércoles y jueves los usa exclusivamente para resolver cuestiones de este negocio.

"En realidad casi todo mi tiempo, como el 80 por ciento, lo paso en ingeniería y diseño desarrollando productos de próxima generación" confesó Elon en una entrevista para Y Combinator.



¿Y el tiempo de ocio?

El hombre más rico del mundo intenta que todo su día se trate sobre la productividad de su tiempo. Sin embargo, en las noches llega a su casa e intenta cenar con total tranquilidad. Es la única comida de su día en la que no tiene afán.



Los fines de semana los dedica a sus hijos (tiene ocho) y a sus pasatiempos. Aunque asegura que nunca se desconecta, le gusta leer, ir al gimnasio, hacer deporte, ver películas, asistir a eventos de Hollywood y pasar tiempo con su mamá, la modelo Maye Musk.

el hombre compró Twitter recientemente. Foto: Alexander Becher. EFE

