Actualmente es muy común ver que parejas se enamoren y se conozcan por Internet. En algunas ocasiones este amor trasciende la pantalla para conocerse en persona. Sin embargo, este primer encuentro no siempre sale como se planea.



En la red social de TikTok se hizo viral un video en el que una joven estaba esperando a su novio que conoció en Internet. Sin embargo, en ese primer encuentro ninguno de los dos se reconoció y tuvo que pasar cierto tiempo para que se dieran cuenta que eran ellos.

Esta grabación fue publicada en el perfil de una joven mexicana llamada Iris. Ella había conocido a un extranjero llamado ‘Fede’ por medio de las redes sociales. Durante meses mantuvieron una relación a distancia hasta que decidieron por fin conocerse en Guadalajara.



En el fragmento que ella subió en redes sociales se veía que la joven estaba en el aeropuerto con globos y bastante emocionada por conocer por primera vez a su pareja. Pero al ver que no llegaba empezó a alterarse.



"Cuando Fede pasó delante de mí, no me vio y yo con la mascarilla no le distinguía (...) pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas jóvenes de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos", confesó la joven.

En otro video, Iris comentó que una de las posibles razones por las que no se reconocieron era que estaban muy nerviosos.



"Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan (...), fue el momento perfecto (...), así comienza nuestra historia de amor", afirmó.



El primer video de Iris acumula 21 millones de vistas y el segundo cerca de dos millones. Los internautas en los comentarios han dicho que esta situación le puede pasar a cualquiera y que en realidad pasa más de lo que uno cree.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

