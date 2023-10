La diabetes es una condición médica que altera la manera en que nuestro cuerpo regula la glucosa en la sangre. Aunque existen distintas variantes de esta enfermedad, todas tienen en común que un exceso de azúcar en la sangre puede desencadenar serios problemas de salud.

Si bien es esencial acudir al médico ante cualquier sospecha o síntoma, también es valioso conocer determinadas señales que podrían indicar la presencia de esta afección. Una de estas es el cambio en el color y la consistencia de la orina.

¿Cómo es el color de la orina en personas que sufren diabetes?

La doctora Dena Rifkin, nefróloga de la Facultad de Medicina de la University of California, San Diego, indica que una orina saludable suele ser de un tono amarillo claro. Sin embargo, cualquier variación en su color podría ser un indicativo de posibles problemas de salud.



Observar y estar conscientes del aspecto de nuestra orina es fundamental. En palabras del doctor Ajay Goel para Mindbodygreen, cuando el líquido presenta un aspecto claro, es señal de que estamos adecuadamente hidratados y que el cuerpo está aprovechando correctamente los nutrientes que consumimos.

No obstante, en el caso de las personas con diabetes, se presenta una situación particular. Debido a que la función renal de los pacientes con esta enfermedad suele verse comprometida, los riñones no logran procesar los líquidos de forma óptima. Esta deficiencia provoca que la orina adquiera una tonalidad turbia debido a la concentración de glucosa.

Esta situación, además, se acompaña de una mayor sed en el paciente, lo que conduce a un mayor consumo de líquidos y, consecuentemente, a un aumento en la frecuencia de micción. Por ello, es fundamental estar alertas ante estos cambios y, en caso de duda, acudir al médico para una valoración precisa.

¿Qué es la diabetes y cuáles son sus síntomas?

La diabetes mellitus engloba un conjunto de trastornos metabólicos que inciden en cómo el organismo procesa la glucosa presente en la sangre. Esta glucosa es esencial, ya que proporciona energía a las células musculares y tejidos y actúa como el combustible principal del cerebro.

Existen diversas clases de diabetes, siendo las más conocidas la diabetes tipo 1 y tipo 2, categorizadas como crónicas. Por otro lado, tenemos la prediabetes y la diabetes gestacional, que son condiciones que, bajo ciertas circunstancias, podrían revertirse.



La prediabetes se caracteriza por niveles de glucosa superiores a los normales pero no lo suficientemente altos como para ser considerados diabetes. Si no se actúa a tiempo, puede evolucionar a diabetes tipo 2. Por su parte, la diabetes gestacional se presenta durante el periodo de gestación y, en la mayoría de los casos, desaparece tras dar a luz.

En relación a los síntomas, estos varían en función de la concentración de glucosa en la sangre. Aunque es posible que ciertas personas, especialmente aquellas con prediabetes, diabetes gestacional o diabetes tipo 2, no muestren síntomas notorios, la diabetes tipo 1 suele manifestarse de manera más abrupta e intensa. Entre los síntomas comunes para ambos tipos, podemos destacar:

Incremento anormal de la sed. Necesidad frecuente de orinar. Pérdida de peso sin razón aparente. Detección de cetonas en la orina, resultado de la falta de insulina que descompone músculos y grasa. Fatiga y debilidad constantes. Cambios en el humor o irritabilidad. Dificultad en la visión. Heridas que demoran en sanar. Repetidas infecciones en zonas como encías, piel o vagina.

Aunque la diabetes tipo 1 puede surgir en cualquier etapa de la vida, comúnmente se diagnostica en la niñez o adolescencia. Por otro lado, la diabetes tipo 2, siendo la variante más frecuente, suele aparecer en adultos mayores de 40 años, aunque se ha observado un incremento preocupante en diagnósticos en población infantil.

Pensemos en el futuro de la diabetes en Colombia

