¿Cómo enfrentar el sentimiento de inseguridad según la psicología? Le contamos

Entienda que la perfección no existe: deje de luchar por algo imposible de lograr: la perfección. Hay personas que buscan a toda costa que las cosas sean perfectas y al no encontrarlo llegan las inseguridades, es por eso que es mejor aprender y entender que también hay belleza en las imperfecciones.

No se compare con los demás: las comparaciones no son útiles para nadie, además de sentirse mal, no existe un objetivo por el cual hacer esto.